Про це повідомляє РІСУ, - інформує Еспресо.TV.

“З гіркого досвіду Грузії ми знаємо, наскільки важливою є територіальна цілісність для держави. Саме тому ми з болем у серці спостерігаємо за напруженою ситуацією в Україні. Зазначаємо, що події вчорашнього та сьогоднішнього дня вже принесли кровопролиття, хоча можливість урегулювати ситуацію ще є. Це також можливість зберегти мир”, – вважає грузинський Патріарх.

” Ми молимо Пресвяту Трійцю принести мир народу України та всього світу. Нехай буде з усіма Бог світу, Аміне!”.

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