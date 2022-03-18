Католікос-Патріарх всієї Грузії Ілля II підтримав Україну
Католікос-Патріарх всієї Грузії Ілля II підтримав Україну, яка переживає повномасштабне вторгнення з боку Росії
Про це повідомляє РІСУ, - інформує Еспресо.TV.
“З гіркого досвіду Грузії ми знаємо, наскільки важливою є територіальна цілісність для держави. Саме тому ми з болем у серці спостерігаємо за напруженою ситуацією в Україні. Зазначаємо, що події вчорашнього та сьогоднішнього дня вже принесли кровопролиття, хоча можливість урегулювати ситуацію ще є. Це також можливість зберегти мир”, – вважає грузинський Патріарх.
” Ми молимо Пресвяту Трійцю принести мир народу України та всього світу. Нехай буде з усіма Бог світу, Аміне!”.
- Нагадаємо, Ткаченко відзначив компанії, які ввели санкції проти РФ.
- 71% росіян відчувають гордість через війну з Україною, - опитування незалежних соціологів.
- Аналітики The Washington Post визнають, що Україна перемагає Росію в інформаційній війні
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.25
Купівля 29.25Продаж 29.64
-
EUR
Купівля 32.48Продаж 32.9
- Актуальне
- Важливе