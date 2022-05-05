Катували та грабували мирних мешканців Київщини: двом бурятам заочно оголосили підозру
Двом окупантам, які в Бучанському районі Київщини катували та грабували цивільних українців, зокрема дітей і жінок, заочно оголосили про підозру в порушенні звичаїв війни
Про це йдеться в телеграмі Нацполіції.
"Двом службовцям полку особливого призначення м. Ангарськ РФ - уродженцям Бурятії - інкримінують порушення законів та звичаїв війни", - зазначили в повідомленні.
За інформацією слідства, у березні 2022 року в Бузовій Бучанського району Київщини буряти жорстоко поводилися з мирними мешканцями, серед яких були жінки та діти. Разом з іншими окупантами вони вдерлися до приватного будинку, погрожували зброєю, били та катували чотирьох чоловіків на очах жінок і малолітніх дітей. Після знущань і погроз підозрювані забрали гроші й цінні речі українців.
В Офісі генпрокурора зазначили, що зараз поліція перевіряє причетність окупантів до інших воєнних злочинів в Україні й оголошує їх у міжнародний розшук.
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