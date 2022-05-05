Катували та грабували мирних мешканців Київщини: двом бурятам заочно оголосили підозру

Про це йдеться в телеграмі Нацполіції.



"Двом службовцям полку особливого призначення м. Ангарськ РФ - уродженцям Бурятії - інкримінують порушення законів та звичаїв війни", - зазначили в повідомленні.



За інформацією слідства, у березні 2022 року в Бузовій Бучанського району Київщини буряти жорстоко поводилися з мирними мешканцями, серед яких були жінки та діти. Разом з іншими окупантами вони вдерлися до приватного будинку, погрожували зброєю, били та катували чотирьох чоловіків на очах жінок і малолітніх дітей. Після знущань і погроз підозрювані забрали гроші й цінні речі українців.



В Офісі генпрокурора зазначили, що зараз поліція перевіряє причетність окупантів до інших воєнних злочинів в Україні й оголошує їх у міжнародний розшук.

2 травня правоохоронці оголосили першу підозру в знущанні з цивільних у Бучі Київської області - її отримав керівник підрозділу Росгвардії Сергій Колоцей

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