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Катували цивільних, ветеранів ООС і АТО: 26 членам "МВС РФ" з ТОТ Херсонщини оголосили підозру

8 листопада, 2023 середа
13:09
Кримінал

Служба безпеки України встановила особи 25 колаборантів та одного росіянина, які вступили до створеного агресором "головного управління МВС РФ Херсонської області": їм повідомили про підозри

Про це інформують СБУ та Офіс генпрокурора. 

Вказано, що 25 колаборантів та росіянин добровільно приєдналися до створеного агресором карального органу після початку повномасштабного вторгнення.

"Після "співбесід" з кадровими співробітниками ФСБ їх призначили до складу так званого "Новокаховського міського відділу поліції". Там фігуранти виконували вказівки Москви щодо придушення руху опору та поширення кремлівського режиму в регіоні. Для цього використовували "арсенал" репресивних методів – викрадали мирних жителів та ув’язнювали їх до російських катівень", - йдеться у повідомленні. 

Кандидатів на так звані посади обирав колишній правоохоронець, який у квітні 2022 року очолив окупаційний "міськвідділ", а до повномасштабного вторгнення працював в окупаційній поліції АРК Крим Олег Шорохов. Йому допомагав колишній кадровий працівник міністерства внутрішніх справ РФ, якого відрядили до захопленого міста. 

Так званим співробітникам "МВС РФ" після зарахування на посади видали "посвідчення", формений одяг російського зразка, а також вогнепальну зброю.

За даними слідства, підозрювані викрадали та піддавали жорстоким тортурам цивільних, ветеранів АТО та ООС, правоохоронців. Їх катували із застосуванням електричного струму. Крім того, зафіксовано факти забиття людей до смерті гумовими кийками.

Таким чином вони намагались залякати місцевих жителів і зламати спротив окупаційному режиму.

Фігурантам повідомили про підозру за:

  • ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
  • ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);
  • ст. 127 (катування);
  • ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини);
  • ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

Підозри отримали:

  • Шорохов Олег Володимирович, 21.11.1975 р.н.,
  • Моставлюк Дмитро Олександрович, 03.01.1971 р.н.,
  • Кузаков Єгор Валентинович, 06.03.1978 р.н.,
  • Насєдкін Микола Костянтинович, 05.04.1991 р.н.,
  • Москаленко Сергій Вікторович, 23.10.1978 р.н.,
  • Крамаренко Олександр Ілліч, 18.11.1965 р.н.,
  • Абселямов Тимур Асанович, 02.11.1990 р.н.,
  • Пасенчук Сергій Анатолійович, 24.07.1984 р.н.,
  • Веремейчик Вадим Олександрович, 18.07.1989 р.н.,
  • Друзь Сергій Віталійович, 12.03.1992 р.н.,
  • Фисина Денис Олександрович, 26.10.1996 р.н.,
  • Смаль Максим Іванович, 22.09.1997 р.н.,
  • Челноков Сергій Геннадійович, 13.08.1985 р.н
  • Прищепов Михайло Анатолійович, 10.07.1998 р.н.,
  • Федчишин Степан Михайлович, 20.11.1999 р.н.,
  • Мольгун Володимир Леонідович, 14.03.1995 р.н.,
  • Віднічук Володимир Анатолійович, 10.08.1990 р.н.,
  • Орлов Олег В’ячеславович, 19.12.1986 р.н.,
  • Прокопець Дмитро Олегович, 27.09.2002 р.н.,
  • Радак Олексій Юрійович, 08.02.1983 р.н.,
  • Леоненко Віталій Миколайович, 25.06.1997 р.н.,
  • Мухмінов Руслан Сергійович, 24.03.1987 р.н.,
  • Василенко Сергій Леонідович, 27.11.1980 р.н.,
  • Фурса Павло Олександрович, 19.06.1980 р.н.,
  • Тернавський Роман Іванович, 11.09.1977 р.н.,
  • росіянин Молдаванцев Олексій Олександрович, 17.09.1968 р.н.

"Оскільки фігуранти перебувають на тимчасово окупованій території України, тривають комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності за злочини проти нашої держави", - додали в СБУ.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • Раніше СБУ встановила особи ще дванадцяти колаборантів, які вступили до створеного агресором "головного управління МВС РФ Херсонської області". У лавах російського карального органу 12 колаборантів виконували завдання Москви щодо поширення кремлівського режиму та придушення руху опору на тимчасово захопленій частині регіону.
Україна
Росія
СБУ
Херсонщина
Війна з Росією
окуповані території
АТО
ООС
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