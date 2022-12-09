Про це повідомили в telegram-каналі Офісу Генерального прокурора.

"Слідством встановлено, що на початку вересня 2022 року під час окупації смт Борова Ізюмського району двоє найманців приватної військової компанії та двоє військовослужбовців 16-ої окремої бригади спеціального призначення ГУ ГШ ЗС РФ катували трьох учасників АТО", - йдеться у повідомленні

Також зазначається, що окупанти надягли на руки чоловікам пластмасові стяжки та мішки на голову. Після цього викрали їх та утримували в ямі на базі відпочинку без води та продуктів харчування. Одного з учасників АТО окупанти били молотком по кінцівках.

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Окрім цього відомо, що обвинувачені влаштовували чоловікам допити, щоб отримати інформацію про жителів смт Борова, які брали участь у проведенні АТО в 2014–2015 роках. Після катувань та тортур російські солдати відпустили потерпілих.



"Харківська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох російських військових за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України). Наразі вони перебувають під вартою", - йдеться у дописі.

20 жовтня стало відомо, що на деокупованій Харківщині виявили 22 ворожі катівні.

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