Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Прокуратура висунула звинувачення підполковнику, двом сержантам та рядовому 64-окремої мотострілецької бригади 35 загальновійськової армії РФ за фактом жорстокого поводження з цивільним населенням.

Слідчі встановили, що у березні 2022 року під час окупації Бучі, озброєні обвинувачені разом з іншими невстановленими військовослужбовцями РФ вдерлися до будинку одного з місцевих мешканців.

"На виконання наказу підполковника, військовослужбовці РФ вивели господаря будинку на вулицю, повалили на землю та били його руками й ногами по різних частинах тіла, вимагаючи надати інформацію про патріотично налаштованих мешканців Бучі", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що потерпілому зав’язали очі рушником та привели до штабу окупантів, де утримували цивільних осіб. Там чоловіка продовжили бити, змусили повністю роздягнутися і шукали на його тілі татуювання.

З метою залякування обвинувачені імітували страту інших осіб, присутніх в тому ж приміщенні. Потерпілому вдалося втекти від військовослужбовців РФ у той момент, коли вони повели на страту інших мирних мешканців.