Катували жителів Бучі: чотирьох військових РФ судитимуть за воєнні злочини
Підполковнику, двом сержантам та рядовому 64-окремої мотострілецької бригади висунули звинувачення у жорстокому поводженні з цивільним населенням. У березні 2022 року вони катували мирних мешканців Бучі
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
Прокуратура висунула звинувачення підполковнику, двом сержантам та рядовому 64-окремої мотострілецької бригади 35 загальновійськової армії РФ за фактом жорстокого поводження з цивільним населенням.
Слідчі встановили, що у березні 2022 року під час окупації Бучі, озброєні обвинувачені разом з іншими невстановленими військовослужбовцями РФ вдерлися до будинку одного з місцевих мешканців.
"На виконання наказу підполковника, військовослужбовці РФ вивели господаря будинку на вулицю, повалили на землю та били його руками й ногами по різних частинах тіла, вимагаючи надати інформацію про патріотично налаштованих мешканців Бучі", - ідеться у повідомленні.
Зазначається, що потерпілому зав’язали очі рушником та привели до штабу окупантів, де утримували цивільних осіб. Там чоловіка продовжили бити, змусили повністю роздягнутися і шукали на його тілі татуювання.
З метою залякування обвинувачені імітували страту інших осіб, присутніх в тому ж приміщенні. Потерпілому вдалося втекти від військовослужбовців РФ у той момент, коли вони повели на страту інших мирних мешканців.
- Офіс генпрокурора у співпраці з СБУ повідомив про підозру керівнику Росавіації, який сприяв транспортуванню цивільними літаками армії РФ до кордонів з Україною.
- За процесуального керівництва Офісу Генпрокурора здійснюється досудове розслідування стосовно експрезидента АТ "Мотор Січ", який підозрюється у колабораційній діяльності та пособництві РФ.
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