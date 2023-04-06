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Катували жителів Бучі: чотирьох військових РФ судитимуть за воєнні злочини

6 квітня, 2023 четвер
18:55
Кримінал

Підполковнику, двом сержантам та рядовому 64-окремої мотострілецької бригади висунули звинувачення у жорстокому поводженні з цивільним населенням. У березні 2022 року вони катували мирних мешканців Бучі

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Прокуратура висунула звинувачення підполковнику, двом сержантам та рядовому 64-окремої мотострілецької бригади 35 загальновійськової армії РФ за фактом жорстокого поводження з цивільним населенням.

Слідчі встановили, що у березні 2022 року під час окупації Бучі, озброєні обвинувачені разом з іншими невстановленими військовослужбовцями РФ вдерлися до будинку одного з місцевих мешканців.

"На виконання наказу підполковника, військовослужбовці РФ вивели господаря будинку на вулицю, повалили на землю та били його руками й ногами по різних частинах тіла, вимагаючи надати інформацію про патріотично налаштованих мешканців Бучі", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що потерпілому зав’язали очі рушником та привели до штабу окупантів, де утримували цивільних осіб. Там чоловіка продовжили бити, змусили повністю роздягнутися і шукали на його тілі татуювання.

З метою залякування обвинувачені імітували страту інших осіб, присутніх в тому ж приміщенні. Потерпілому вдалося втекти від військовослужбовців РФ у той момент, коли вони повели на страту інших мирних мешканців.

Судитимуть чотирьох росіян, які катували жителів Бучі

  • Офіс генпрокурора у співпраці з СБУ повідомив про підозру керівнику Росавіації, який сприяв транспортуванню цивільними літаками армії РФ до кордонів з Україною.
  • За процесуального керівництва Офісу Генпрокурора здійснюється досудове розслідування стосовно експрезидента АТ "Мотор Січ", який підозрюється у колабораційній діяльності та пособництві РФ.
Україна
війна з Росією
Офіс генпрокурора
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