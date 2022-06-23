Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.

На території приватного домогосподарства в Лукашівці 12 березня росіянин ударив господаря будинку прикладом автомата по голові й рукояткою пістолета - кілька разів по спині. Також загарбник погрожував чоловіку відрубати сокирою пальці на руках. Після цього він викрав у родини 15 тис. грн.

Підозрюваний разом з іншими росіянами приходили до сім'ї ще 13 та 15 березня. Вони погрожували людям фізичним насильством, зброєю та викрали ще 350 євро, мобільний телефон, інші речі.

Керівник Чернігівської обласної прокуратури заочно повідомив росіянину про підозру в порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Слідство триває.

16 червня прокуратура повідомила про підозру деенерівцю за знущання та пограбування мирних мешканців Харківщини.

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