Казахстанський підприємець передав $200 тис. на збір гурту TVORCHI для порятунку дитячих сердець
На інкубатори інтенсивної терапії для українських дітей казахстанський підприємець Айдин Рахімбаєв передав 200 тисяч доларів
Про це інформують на сторінці ініціативи United24.
Перший чек сумою $200 тис. передав підприємець з Казахстану.
"Уже через годину після старту збору на інкубатори інтенсивної терапії для передчасно народжених дітей ми принесли гурту TVORCHI суперновину: наш донор, казахстанський підприємець Айдин Рахімбаєв, вирішив підтримати добру справу і виділив $200 тисяч", - йдеться в заяві.
Загалом для першої мети збору - 10 інкубаторів - необхідно 10 млн гривень, нині залишилося зібрати менш ніж 3 млн гривень.
"Впевнені, що сума буде збільшена, адже кожна додаткова гривня - можливість купити більше інкубаторів, які рятують життя малюків.
Довідково. Пісня українського гурту TVORCHI для конкурсу Євробачення-2023 має назву Heart of Steel ("Серце зі сталі"). Це символ сили й витривалості. Але також це символ вразливості, адже кожне серце, навіть зі сталі, потребує любові та підтримки.
До Євробачення-2023 TVORCHI спільно з UNITED24 та Visa розпочинають кампанію зі збору коштів для порятунку особливих дитячих сердець.
Через війну в Україні кількість передчасно народжених дітей зросла щонайменше на 15%. За цією цифрою - тисячі беззахисних малюків, які з'явилися на світ раніше строку та не можуть вижити без спеціальної допомоги. Щоб врятувати їхні маленькі серця, потрібні спеціальні інкубатори інтенсивної терапії. В ньому можна створити спеціальні умови з необхідними параметрами концентрації кисню, рівнів вологості та температури, тиші та освітлення, можливістю парентерального харчування, а також цілодобовим моніторингом життєвих показників.
- За 11 місяців небайдужі з усього світу пожертвували на підтримку медичної сфери України понад 1,3 млрд гривень через платформу United24.
- Загалом до платформи United24 за 11 місяців роботи долучилися люди зі всього світу, нині сума благодійних внесків перетнула позначку в 305 мільйонів доларів.
- Ініціатива United24 та журнал Forbes Україна випустили спецномер, перекладений на англійську ChatGPT з фото й підписом президента Володимира Зеленського. Журнал розіграють.
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