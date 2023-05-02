Про це інформують на сторінці ініціативи United24.

Перший чек сумою $200 тис. передав підприємець з Казахстану.

"Уже через годину після старту збору на інкубатори інтенсивної терапії для передчасно народжених дітей ми принесли гурту TVORCHI суперновину: наш донор, казахстанський підприємець Айдин Рахімбаєв, вирішив підтримати добру справу і виділив $200 тисяч", - йдеться в заяві.

Загалом для першої мети збору - 10 інкубаторів - необхідно 10 млн гривень, нині залишилося зібрати менш ніж 3 млн гривень.

"Впевнені, що сума буде збільшена, адже кожна додаткова гривня - можливість купити більше інкубаторів, які рятують життя малюків.

Доєднатися до збору.

Довідково. Пісня українського гурту TVORCHI для конкурсу Євробачення-2023 має назву Heart of Steel ("Серце зі сталі"). Це символ сили й витривалості. Але також це символ вразливості, адже кожне серце, навіть зі сталі, потребує любові та підтримки.

До Євробачення-2023 TVORCHI спільно з UNITED24 та Visa розпочинають кампанію зі збору коштів для порятунку особливих дитячих сердець.

Через війну в Україні кількість передчасно народжених дітей зросла щонайменше на 15%. За цією цифрою - тисячі беззахисних малюків, які з'явилися на світ раніше строку та не можуть вижити без спеціальної допомоги. Щоб врятувати їхні маленькі серця, потрібні спеціальні інкубатори інтенсивної терапії. В ньому можна створити спеціальні умови з необхідними параметрами концентрації кисню, рівнів вологості та температури, тиші та освітлення, можливістю парентерального харчування, а також цілодобовим моніторингом життєвих показників.