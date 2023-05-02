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Казахстанський підприємець передав $200 тис. на збір гурту TVORCHI для порятунку дитячих сердець

2 травня, 2023 вiвторок
13:28
Суспільство На фото: передача чека

На інкубатори інтенсивної терапії для українських дітей казахстанський підприємець Айдин Рахімбаєв передав 200 тисяч доларів

Про це інформують на сторінці ініціативи United24.

Перший чек сумою $200 тис. передав підприємець з Казахстану.

"Уже через годину після старту збору на інкубатори інтенсивної терапії для передчасно народжених дітей ми принесли гурту TVORCHI суперновину: наш донор, казахстанський підприємець Айдин Рахімбаєв, вирішив підтримати добру справу і виділив $200 тисяч", - йдеться в заяві.

На фото: передача чека

Загалом для першої мети збору - 10 інкубаторів - необхідно 10 млн гривень, нині залишилося зібрати менш ніж 3 млн гривень.

"Впевнені, що сума буде збільшена, адже кожна додаткова гривня - можливість купити більше інкубаторів, які рятують життя малюків.  

Доєднатися до збору.

На фото: передача чека

На фото: передача чека

Довідково. Пісня українського гурту TVORCHI для конкурсу Євробачення-2023 має назву Heart of Steel ("Серце зі сталі"). Це символ сили й витривалості. Але також це символ вразливості, адже кожне серце, навіть зі сталі, потребує любові та підтримки.

До Євробачення-2023 TVORCHI спільно з UNITED24 та Visa розпочинають кампанію зі збору коштів для порятунку особливих дитячих сердець.

Через війну в Україні кількість передчасно народжених дітей зросла щонайменше на 15%. За цією цифрою - тисячі беззахисних малюків, які з'явилися на світ раніше строку та не можуть вижити без спеціальної допомоги. Щоб врятувати їхні маленькі серця, потрібні спеціальні інкубатори інтенсивної терапії. В ньому можна створити спеціальні умови з необхідними параметрами концентрації кисню, рівнів вологості та температури, тиші та освітлення, можливістю парентерального харчування, а також цілодобовим моніторингом життєвих показників.

  • За 11 місяців небайдужі з усього світу пожертвували на підтримку медичної сфери України понад 1,3 млрд гривень через платформу United24.  
  • Загалом до платформи United24 за 11 місяців роботи долучилися люди зі всього світу, нині сума благодійних внесків перетнула позначку в 305 мільйонів доларів.  
  • Ініціатива United24 та журнал Forbes Україна випустили спецномер, перекладений на англійську ChatGPT з фото й підписом президента Володимира Зеленського. Журнал розіграють.  
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