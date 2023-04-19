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Головна Культура Переклав ChatGPT, підписав Зеленський: United24 і Forbes розігрують журнал, щоб купити обладнання для ЗСУ

Переклав ChatGPT, підписав Зеленський: United24 і Forbes розігрують журнал, щоб купити обладнання для ЗСУ

19 квітня, 2023 середа
13:34
Культура

Ініціатива United24 та журнал Forbes Україна випустили спецномер, перекладений на англійську ChatGPT з фото й підписом президента Володимира Зеленського. Журнал розіграють

Про це інформують на сайті United24.

"До свого триріччя журнал Forbes Україна випустив спеціальний номер англійською мовою. У ньому всі матеріали україномовного видання, перекладені за допомогою ChatGPT", - пише відомство.

На обкладинці фото та підпис президента України Володимира Зеленського.  

Купити журнал неможливо, проте можна його виграти, пожертвувавши $33 або еквівалентні суми - $66, $99, на підтримку українських захисників.

Усі кошти направлять на мобільні оптико-електронні комплекси контрбатарейної боротьби "СОВА".

"Мобільний оптико-електронний комплекс “СОВА” допомагає виявити позиції гармат (мінометів) противника, які демаскують себе спалахом під час пострілу. До складу комплексу входять спеціальна камера відеоспостереження та ноутбук із відповідним програмним забезпеченням. Цей комплекс дає можливість безперервно вести спостереження за ворогом та дуже точно виявляти позиції мінометів, що ведуть вогонь по українських військових. А отже робота комплексу зберігає життя наших захисників і захисниць", - каже начальник Головного управління ракетних військ і артилерії та безпілотних систем Генерального штабу ЗСУ полковник Сергій Баранов.

Військовий наголосив, що "СОВА" дуже важлива при коригуванні артилерійського вогню в умовах прямої видимості цілі.

Взяти участь у зборі можна до 22:00 26 квітня.

Кількість внесків від одного учасника необмежена.

Унікальний журнал Forbes розіграють серед усіх учасників. Ім'я щасливчика стане відомо о 15:00 27 квітня.

Підтримати Україну та наших захисників

Довідково. Фандрейзинговій платформі United24 виповнився рік. Серед амбасадорів: співачка та акторка Барбра Стрейзанд, актор Марк Гемілл, канадська акторка Кетрін Винник, гурт "Imagine Dragons", артдиректор "Balenciaga" Демна, американський актор Лієв Шрайбер, режисер Мішель Азанавічус, астронавт Скотт Келлі, історик Тімоті Снайдер, кантрі-співак Бред Пейслі, британський мандрівник Беар Гріллз, видатні українські спортсмени Еліна Світоліна, Андрій Шевченко та Олександр Усик. 

  • У Національному музеї мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків у Києві презентували виставку "Тим часом в домі Ханенків", яка триватиме з 11 березня по 30 квітня. 
  • 31 березня в американському місті Нью-Йорк відкрили міжнародну виставку про російсько-українську війну "Україна. Розп’яття. Трибунал". 
  • Міністерство охорони здоров'я України спільно зі Світовим банком закупило сучасні системи внутрішньокісткового судинного доступу у межах проєкту "Поліпшення охорони здоровʼя на службі у людей".  
  • Володимир Зеленський 10 квітня зустрівся з британським підприємцем Річардом Бренсоном, який став амбасадором United24, й обговорив з ним відбудову та розмінування України. Після зустрічі бізнесмен-мільярдер Бренсон закликав Захід посилити підтримку України.
  • За 11 місяців небайдужі з усього світу пожертвували на підтримку медичної сфери України понад 1,3 млрд гривень через платформу United24.  
  • Загалом до платформи United24 за 11 місяців роботи долучилися люди зі всього світу, нині сума благодійних внесків перетнула позначку в 305 мільйонів доларів.  
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Війна з Росією
Володимир Зеленський
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