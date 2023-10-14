"Кажуть, це людина, яка свідомо вважала, що Україна бомбить Донбас", - інсайдер про футболіста "Шахтаря", який зник у Європі
Інсайдер та журналіст Михайло Співаковський поділився інформацією, що футболіст "Шахтаря" Олександр Роспутько, який зник у Європі, був проросійським
Про це Михайло Співаковський повідомив в етері ютуб-каналу "ТаТоТаке".
За інформацією інсайдера, Роспутько зник після того, як домовився про контракт на 5 років зі зарплатою до 50 тис. грн на місяць.
"Кажуть, що чувак доволі дивний, доволі замкнутий, інтроверт, у системі "Шахтаря" перебував з U-9. Одним каже одне, іншим – інше. Від нього вже всі відхрестилися. Роспутько – уродженець Горлівки, його родичі були в Росії, наскільки я знаю. Кажуть, це людина, яка свідомо вважала, що Україна бомбить Донбас, що зараз прийдуть наші й звільнять нас. В "Шахтарі" мені сказали, що якби він якось виявляв це в колективі, то його точно там не прийняли б", - розповів Співаковський.
Історія зникнення Роспутька у Європі
Після матчу юнацької ліги УЄФА між "Антверпеном" та донецьким "Шахтарем, на борту літака, на якому українська команда мала повернутися додому, раптово не виявилося 19-річного півзахисника Олександра Роспутька.
Оперативно відбулись пошуки футболіста. Проте в аеропорту вдалося знайти лише акуратно складену форму гравця. Хавбек видалив усі свої записи в соцмережах і перестав відповідати на телефонні дзвінки.
"Брутальний футбол" та головний редактор "Профутбол Digital" Володимир Звєров поділились інформацією, що Олександр Роспутько перебуває у РФ.
Після цього клуб "Зірка" зі Санкт-Петербурга, якому приписували контакти з футболістом, опублікував офіційну заяву стосовно Роспутька. Він нібито попросив політичний притулок.
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