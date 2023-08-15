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Головна Культура Кераміка V тисячоліття до н. е., монети, скляні бомби: після підриву РФ Каховської ГЕС археологи знайшли на Хортиці сотні старожитностей

Кераміка V тисячоліття до н. е., монети, скляні бомби: після підриву РФ Каховської ГЕС археологи знайшли на Хортиці сотні старожитностей

15 серпня, 2023 вiвторок
16:57
Культура Після підриву РФ Каховської ГЕС археологи виявили на Хортиці знахідки

Унаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС та різкого зниження рівня води, значна частина берегової смуги стала видимою. Уперше за 70 років на поверхні з'явилися території, які були затоплені водами Дніпра. Острів Хортиця має багато історичних та археологічних пам'яток

Про це інформує Міністерство культури та інформаційної політики.

Працівники Національного заповідника "Хортиця" проводять обстеження для збереження пам’яток, водночас знаходять археологічні матеріали. За цей час було знайдено кілька сотень археологічних предметів, виготовлених з металу, кераміки та дерева, а також понад тисячу фрагментів керамічних виробів.

Після підриву РФ Каховської ГЕС археологи виявили на Хортиці знахідки

Під час рейдових виходів виявили археологічні пам’ятки з ряду груп:

  • кераміка різного часу та призначення, починаючи від доби енеоліту (6-5 тис. до н.е.) і закінчуючи ХІХ століттям. Ці знахідки зазвичай представлені уламками гончарної або ліпної кераміки, такими як частини вінців, ручки, денці, плечики та інші. Крім того, серед керамічних знахідок можна знайти люльки, грузила, прясла та інші предмети.
  • знаряддя з кременю представлені давніми інструментами для полювання або обробки. Також, ці знахідки можуть мати форму кременю, який використовувався у середньовічній вогнепальній зброї з курком замкового типу.
  • металеві знахідки охоплюють широкий спектр предметів. Особливий інтерес становлять монети, оскільки вони найбільш точно датуються та надають важливу інформацію. Серед знахідок є предмети, пов’язані з епохою козацтва на острові Хортиця, такі як різноманітні мушкетні та пістольні кулі, пряжки та застібки для ременів, деталі зброї та інші речі.
  • скло – це один з найбільш крихких матеріалів, і його знахідки відбуваються значно рідше. Співробітники заповідника також знаходять уламки середньовічних пляшок та навіть скляні бомби.

 Після підриву РФ Каховської ГЕС археологи виявили на Хортиці знахідки

Усі археологічні знахідки, що були виявлені, проходять камеральну обробку, згодом їх додають до польового опису, який буде основою для створення археологічного звіту.

Повідомляється, що нині окрім захисту пам’яток, виникла потреба у порятунку та підтримці належного стану археологічних об’єктів.

Після підриву РФ Каховської ГЕС археологи виявили на Хортиці знахідки

Фото: Міністерство культури та інформаційної політики

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Наука
Запоріжжя
Хортиця
Каховська ГЕС
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