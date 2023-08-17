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OPINION

Кейс Рєзнікова: хто прийде на заміну

Віктор Андрусів
17 серпня, 2023 четвер
08:02
Погляд Віктор Андрусів

Цим текстом я не маю наміру когось виправдовувати чи захищати. Я пишу цей текст для того, щоб всі хто його прочитають зрозуміли, що справи в нашій країні не вирішуються "хорошими" призначеннями

Бо прізвища, які я почув на заміну Резнікову — це навіть не рівень бездарного уряду Гончарука. Значно, значно гірше.

Українські міністерства — це глибоко не реформовані радянські махіни, які пережили безліч спроб кавалерійських реформаторських наскоків і всі відбили. Як людина, яка багато вивчала і працювала в системі я вам стверджую — жоден міністр, не виходець із системи, не спроможний керувати міністерством відразу. Тому що мова йде про сотні й тисячі людей, які набирались, формувались і реалізовувались без цього міністра.

Мова йде про тисячі процедур і процесів, які створювались за довго до приходу міністра. Зрештою, мова йде про те, що у живої людини, якою є міністр, тупо не має часу, щоб з цим всім розібратись і ще й зразу почати виконувати завдання.

Всі призначення людей в уряд не з системи, або не зі схожих організацій — завершувались провалом. І так буде і надалі, оскільки справа не в людях.

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Олексій Резніков був призначений за кілька місяців до війни. Основна причина його призначення — це переговори про надання зброї із партнерами. Всі хто його знає — можуть підтвердити, що Олексій є геніальним перемовником. Тому він сконцентрувався саме на цьому. І тут, хто б що не казав, у нього багато заслуг.

Саме завдяки реалізації Рамштайна нам вдалось отримати достатньо зброї, щоб вистояти, і запланувати достатньо, щоб вернути території. На днях почув тезу, яка точно ще буде гуляти по країні — чому ми не добили орків, коли вони відступали з-під Києва? Друзі, на кінець березня в Україні було боєприпасів на 2 тижні!!! А Захід продовжував крутити носом, щодо надання артилерії. Тому тут треба віддати належне міністру Резнікову.

Разом з цим, Резніков практично не вніс жодних змін в саму систему керування МО. За винятком кількох призначень, серед яких і кілька дуже помилкових, система залишалась такою як завжди. Повірте, не можна цілий день сидіти на нарадах у Президента, з ГШ, на переговорах і зідзвонах з партнерами, і водночас вичитувати тисячі сторінок, серед яких яйця по 17 і куртки зимові чи то літні.

Є рівень замів, є рівень керівників департаментів, де робиться дуже багато саме оцієї дрібної роботи. Цей рівень не був змінений, а відповідно, там продовжили робити те, що і все. Не допомогла і антикорупційна рада, яка може вимагати когось звільнити, але точно не має кого запропонувати. А звільнити держслужбовця середнього рівня дуже складно. Ні, не тому, що він захищений, а тому, що він піде зі всім, що робив. І знайти людину, яка швидко розбереться в процедурах, мільйонах норм дуже складно. В нас он на міністра культури не можуть знайти людину, а ви уявіть замінити якогось інспектора з МО, який там 30 років працює.

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На жаль, так чи інакше за роботу міністерства за фактом відповідає міністр. Хай який би він був завантажений, і навіть якщо він нічого не чув ні про які яйця — він є головним, і всі питання будуть до нього.

А тепер я поставлю вам інше питання. Чи знаєте ви в країні людину, яка може зайти в МО і поміняти хоча б 100 людей, вникнути в мільйон питань, підхопити всі міжнародні процеси, і ще й реформи робити для вступу в НАТО. Якщо така людина й існує, їй треба буде мінімум рік, тільки щоб почати керувати міністерством. Чи є в нас такий рік?

Я не знаю, яке рішення буде ухвалене: чи звільнять Резнікова, чи залишать, але я хочу, щоб ви знали, що просто зміна прізвища ні до чого не веде. Зрештою, ви знаєте, що треба питати у можливого нового кандидата: досвід управління, команда, зв’язки. Тільки за наявності цих параметрів є шанс на хорошого міністра.

Джерело

Про автора. Віктор Андрусів, політичний та громадський діяч, аналітик та публіцист

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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