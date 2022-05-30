Про це йдеться у twitter групи Anonymous.

"Масована атака Anonymous на білоруський уряд за причетність до вторгнення в Україну. Всі їхні найбільші урядові веб-сайти - офлайн", - йдеться в повідомленні.

Від початку війни Anonymous зламали 2,5 тис. сайтів у Росії та Білорусі, хакнули російське телебачення, злили у мережу 870 гігабайтів даних та проникли у систему відеоспостереження Кремля.

22 квітня хакери з Anonymous зламали й оприлюднили 211 Гб даних російської інвестиційної компанії Accent Capital, яка займається нерухомістю. Пізніше вони зламали сайт компанії, яка веде георозвідку для Газпрому, проникли в його у систему й "злили" в мережу 728 Гб даних.

Також Anonymous зламали і опублікували список електронних адрес та паролів, що використовуються прокремлівськими хакерами Killnet.

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