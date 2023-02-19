Хакери атакують шведські компанії й органи влади через спалення Корану

Про це повідомляє видання SVT.

Стало відомо, що в неділю, 19 лютого, постраждали кілька сайтів, серед яких – енергетичної компанії Vattenfall, сервісу корпоративної пошти Kivra та офіційного застосунку оповіщень про надзвичайні ситуації SOS Alarm.

Також додається, що представники установ повідомили SVT, що самі сервіси внаслідок кібератак не постраждали – є лише проблеми з доступом до сайтів. Деякі з них уже відновили роботу.

За кілька днів до того угруповання Anonymous Sudan заявило, що до вівторка буде здійснювати кібератаки на знак протесту проти акцій зі спалення Корану в Стокгольмі.

У шведському Агентстві з цивільного захисту та підготовки до надзвичайних ситуацій (MSB) підтверджують, що за останні тижні було більше випадків кібератак, ніж зазвичай, і продовжують співпрацювати з Національним центром кібербезпеки для їхнього усунення.

Шведська служба безпеки раніше попередила, що загрози нападів на Швецію зросли після того, як у січні ультраправий активіст Расмус Палудан спалив Коран біля посольства Туреччини.

Це викликало гнів у мусульманському світі і змусило президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана звернутися до Швеції з проханням внести зміни до свого законодавства, щоб зробити це незаконним.