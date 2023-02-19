Хакери атакують шведські компанії й органи влади через спалення Корану
Протягом вихідних сайти низки компаній та державних органів Швеції зазнали кібератаки анонімного угруповання Anonymous Sudan через акції зі спалення Корану
Про це повідомляє видання SVT.
Стало відомо, що в неділю, 19 лютого, постраждали кілька сайтів, серед яких – енергетичної компанії Vattenfall, сервісу корпоративної пошти Kivra та офіційного застосунку оповіщень про надзвичайні ситуації SOS Alarm.
Також додається, що представники установ повідомили SVT, що самі сервіси внаслідок кібератак не постраждали – є лише проблеми з доступом до сайтів. Деякі з них уже відновили роботу.
За кілька днів до того угруповання Anonymous Sudan заявило, що до вівторка буде здійснювати кібератаки на знак протесту проти акцій зі спалення Корану в Стокгольмі.
У шведському Агентстві з цивільного захисту та підготовки до надзвичайних ситуацій (MSB) підтверджують, що за останні тижні було більше випадків кібератак, ніж зазвичай, і продовжують співпрацювати з Національним центром кібербезпеки для їхнього усунення.
Шведська служба безпеки раніше попередила, що загрози нападів на Швецію зросли після того, як у січні ультраправий активіст Расмус Палудан спалив Коран біля посольства Туреччини.
Це викликало гнів у мусульманському світі і змусило президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана звернутися до Швеції з проханням внести зміни до свого законодавства, щоб зробити це незаконним.
- Нагадаємо, 21 січня у Стокгольмі під посольством Туреччини відбулася антитурецька акція, на якій скандальний активіст Расмус Палудан спалив Коран. МЗС Туреччини закликало розслідувати інцидент.
- 28 січня Міністр закордонних справ Фінляндії натякнув, що Росія може бути причетною до протесту зі спаленням Корану, який загрожує зірвати вступ Швеції до НАТО.
- 1 лютого головна прокуратура Анкари відкрила кримінальну справу щодо політика Расмуса Палудана та представника правого руху Едвіна Вагенсвельда, які знищували копії Корану в Швеції, Нідерландах і Данії.
- 1 лютого президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його країна не підтримає заявку Швеції на вступ до НАТО, доки там можливі акції зі спалення священної для мусульман книги Корану.
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