Хакери РФ поширюють заражене програмне забезпечення через торенти, - Держспецзв'язку
У Держспецзв'язку попередили про можливу хакерську загрозу з РФ: російські зловмисники заражають програмне забезпечення, яке встановлюється на комп'ютер через торенти
Про це поінформувала пресслужба Держспецзв'язку.
Російські хакери розповсюджують заражене програмне забезпечення за допомогою торент-трекерів: до програм додають шкідливий код.
"Хакери "троянізують" ISO та установчі файли й розміщують їх у безкоштовному доступі на торент-трекерах. Якщо жертва завантажує та встановлює такі файли на свій компʼютер, хакери дістають доступ до його вмісту і можуть протягом тривалого часу залишатися непомітними", - зазначили фахівці.
В установі наголосили, що, встановлення таких файлів фактично надає доступ російським спецслужбам до вмісту робочих машин.
"Особливо небезпечним є використання зламаної операційної системи, адже в такому випадку зловмисники мають повний адміністративний доступ до компʼютера, на якому її встановлено. Пересічні українські користувачі також перебувають у зоні ризику, встановлюючи неліцензійне програмне забезпечення з неофіційних джерел, торентів зокрема", - резюмували в Держспецзв'язку.
- Нагадаємо, раніше у Microsoft попереджали, що російські хакери можуть готувати нову хвилю кібератак проти України та організацій інших країн, які підтримують нашу державу.
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