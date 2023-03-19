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Хакери РФ поширюють заражене програмне забезпечення через торенти, - Держспецзв'язку

19 березня, 2023 неділя
13:23
Технології росія хакер

У Держспецзв'язку попередили про можливу хакерську загрозу з РФ: російські зловмисники заражають програмне забезпечення, яке встановлюється на комп'ютер через торенти

Про це поінформувала пресслужба Держспецзв'язку.

Російські хакери розповсюджують заражене програмне забезпечення за допомогою торент-трекерів: до програм додають шкідливий код.

"Хакери "троянізують" ISO та установчі файли й розміщують їх у безкоштовному доступі на торент-трекерах. Якщо жертва завантажує та встановлює такі файли на свій компʼютер, хакери дістають доступ до його вмісту і можуть протягом тривалого часу залишатися непомітними", - зазначили фахівці.

В установі наголосили, що, встановлення таких файлів фактично надає доступ російським спецслужбам до вмісту робочих машин.

"Особливо небезпечним є використання зламаної операційної системи, адже в такому випадку зловмисники мають повний адміністративний доступ до компʼютера, на якому її встановлено. Пересічні українські користувачі також перебувають у зоні ризику, встановлюючи неліцензійне програмне забезпечення з неофіційних джерел, торентів зокрема", - резюмували в Держспецзв'язку.

  • Нагадаємо, раніше у Microsoft попереджали, що російські хакери можуть готувати нову хвилю кібератак проти України та організацій інших країн, які підтримують нашу державу.
Суспільство
Україна
війна з Росією
хакер
хакерські атаки
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