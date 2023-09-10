Хакери розмістили на російських сайтах інформацію про реальну кількість знищених танків

Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.

Українські військові кібери у День танкіста для РФ нагадали росіянам про реальну кількість знищених російських танків, яка становить більше, ніж 4500 одиниць.

Зазначається, що зображення зі спаленою російською технікою було розміщене на понад 15 сайтах різних підприємств Санкт-Петербургу і Севастополя.

“Робота продовжується, і скоро вся російська федерація буде знати про справжню «велич» російських танкістів”, − йдеться у повідомленні.