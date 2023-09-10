Хакери розмістили на російських сайтах інформацію про реальну кількість знищених танків
Інформація про 4500 одиниць спаленої російської техніки була розміщене на понад 15 сайтах різних російських підприємств
Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.
Українські військові кібери у День танкіста для РФ нагадали росіянам про реальну кількість знищених російських танків, яка становить більше, ніж 4500 одиниць.
Зазначається, що зображення зі спаленою російською технікою було розміщене на понад 15 сайтах різних підприємств Санкт-Петербургу і Севастополя.
“Робота продовжується, і скоро вся російська федерація буде знати про справжню «велич» російських танкістів”, − йдеться у повідомленні.
-
У ніч на 7 серпня стало відомо, що проукраїнські хакери зламали сайт московського міського бюро технічної інвентаризації. Вся інформація була передана Силам оборони України.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.42 Купівля 37.42Продаж 38.19
- EUR Купівля 40.22Продаж 41.24
- Актуальне
- Важливе