Хакери викрали секретні документи про зброю та місію НАТО
Група хакерів продає в інтернеті секретні військові документи, які містять дані про сучасні системи озброєння країн НАТО та місію Альянсу у країнах Балтії
Про це повідомляє BBC.
Хакери отримали доступ до даних, пов'язаних з великим європейським виробником зброї – компанією MBDA Missile Systems, штаб-квартира якої дислокується у Франції.
Викрадені дані продаються на російських та англійських форумах. Обсяг інформації становить 80 Гб, а ціна - 15 біткоїнів (практично 321 тисячу доларів).
Безплатний зразок даних обсягом 50 Мб, який вдалося переглянути BBC, містить документи з позначками "Конфіденційно НАТО", "Для обмеженого користування НАТО" та "Несекретна контрольована інформація".
Хакери не підтвердили, з яких джерел вони дістали матеріали.
Своєю чергою MBDA визнала витік інформації й у запропонованому на продаж пакеті є документи, що їй належать. Фірма запевняє, що у вкрадених файлах не було нічого секретного.
Однак деякі з документів, які, наскільки відомо, викрадені з MBDA, мають позначки "службова інформація, яка не підлягає розголошенню чи відтворенню".
У НАТО також відреагували на цю ситуацію.
"Ми оцінюємо ситуацію з даними, імовірно вкраденими з MBDA. Ми не бачимо жодних ознак того, що було порушено недоторканність будь-яких мереж НАТО", - сказано в повідомленні.
На думку колишнього чиновника, ймовірність того, що ці документи були розсекречені, невелика, з огляду на те, що більшість файлів, мабуть, було створено у період з 2017 по 2020 рік.
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