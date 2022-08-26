Хакери викрали секретні документи про зброю та місію НАТО

Про це повідомляє BBC.

Хакери отримали доступ до даних, пов'язаних з великим європейським виробником зброї – компанією MBDA Missile Systems, штаб-квартира якої дислокується у Франції.

Викрадені дані продаються на російських та англійських форумах. Обсяг інформації становить 80 Гб, а ціна - 15 біткоїнів (практично 321 тисячу доларів).

Безплатний зразок даних обсягом 50 Мб, який вдалося переглянути BBC, містить документи з позначками "Конфіденційно НАТО", "Для обмеженого користування НАТО" та "Несекретна контрольована інформація".

Хакери не підтвердили, з яких джерел вони дістали матеріали.

Своєю чергою MBDA визнала витік інформації й у запропонованому на продаж пакеті є документи, що їй належать. Фірма запевняє, що у вкрадених файлах не було нічого секретного.

Однак деякі з документів, які, наскільки відомо, викрадені з MBDA, мають позначки "службова інформація, яка не підлягає розголошенню чи відтворенню".

У НАТО також відреагували на цю ситуацію.

"Ми оцінюємо ситуацію з даними, імовірно вкраденими з MBDA. Ми не бачимо жодних ознак того, що було порушено недоторканність будь-яких мереж НАТО", - сказано в повідомленні.

На думку колишнього чиновника, ймовірність того, що ці документи були розсекречені, невелика, з огляду на те, що більшість файлів, мабуть, було створено у період з 2017 по 2020 рік.

19 серпня СБУ викрила в Києві підпільний серверний центр, який використовували для кібератак проти України.

17 серпня хакери атакували сайт путінської партії "Єдина Росія".

19 серпня правоохоронці викрили завербованого агента ФСБ РФ, який мав установити прослуховування в кулуарах Верховної Ради України

Держспецзв’язку зафіксувало за перше півріччя 2022 року 1,35 тис. кібератак на Україну

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb