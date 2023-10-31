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Хакери зламали сайт оператора російської платіжної системи "Мир" та викрали персональні дані

31 жовтня, 2023 вiвторок
01:46
Технології хакер

На головній сторінці Національної системи платіжних карток (НСПК) "Мир" з'явилося повідомлення, що свідчить про злом сайту компанії та витік персональних даних клієнтів

Про це повідомляє "Агенство. Новини"

"Ми вітаємо Вас на нашому новому сайті, який нам люб'язно виготовили наші партнери Dump Forums практично безкоштовно: ми розплатилися всіма вашими персональними даними, оскільки це єдина і неминуща цінність, яка у нас залишалася", – йдеться у повідомленні, розміщеному на головній сторінці НСПК.

Повідомлення натякає на те, що зламаний не тільки сайт, але і стався витік персональних даних клієнтів. Однак підтвердження цієї інформації наразі немає.

Про те, що злом здійснено саме угрупуванням DumpForums, свідчить посилання на його форум у тексті, розміщеному на сайті НСПК.

У телеграм-каналі DumpForums хакери стверджують що вдалося "вивантажити безліч цікавої інформації із серверів платіжної системи "Мир". Хакери також дякують за допомогу колег з Ukrainian Cyber Alliance.

У тексті на сайті НСПК також дається саркастична характеристика IT-продуктів, створених Росією в рамках імпортозаміщення. "У зв'язку з тим, що підступні західні імперіалісти навідріз відмовляються надавати нам пластик, а менш підступні китайські товариші не пускають нас у зону юаня, АТ "НСПК" з радістю повідомляє про те, що нами було розроблено цілу низку інноваційних проектів, спрямованих на повне та остаточне імпортозаміщення. Новітня процесингова система "Береста-Ѣ" забезпечує надійний захист даних від атак хакерів і повністю відповідає нашим понівечним традиціям".

Проукраїнське угруповання DumpForums раніше повідомляло про злам сайтів кількох російських компаній, зокрема туроператора "Інтурист", страхової компанії "СОГАЗ Життя", а також бази сервісу Держпослуг.

  • 5 жовтня очільник Мінцифри Михайло Федоров повідомив, що українська ІТ-армія зламала російську систему бронювання квитків Leonardo, тим самим зупинивши роботу найбільших аеропортів РФ.
Війна з Росією
хакерські атаки
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