ХАМАС заявив про 19,6 тис. загиблих та понад 52 тис. поранених палестинців

Про це повідомляє The Times of Israel.

За даними міністерства, 52 586 людей в Газі були поранені за більш ніж два місяці бойових дій.

Однак, ці цифри неможливо перевірити, а ХАМАС не розділяє цивільне населення і бойовиків. Він також не розділяє тих, хто загинув від рук Ізраїлю, і тих, хто загинув від сотень випущених ним ракет, які не долетіли до Гази. Ізраїль заявляє, що знищив понад 7000 терористів у Газі.