ХАМАС заявив про 19,6 тис. загиблих та понад 52 тис. поранених палестинців
Міністерство охорони здоров'я Гази, яким керує ХАМАС, заявило, що щонайменше 19 667 палестинців були вбиті від початку війни між Ізраїлем і ХАМАС
Про це повідомляє The Times of Israel.
За даними міністерства, 52 586 людей в Газі були поранені за більш ніж два місяці бойових дій.
Однак, ці цифри неможливо перевірити, а ХАМАС не розділяє цивільне населення і бойовиків. Він також не розділяє тих, хто загинув від рук Ізраїлю, і тих, хто загинув від сотень випущених ним ракет, які не долетіли до Гази. Ізраїль заявляє, що знищив понад 7000 терористів у Газі.
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У неділю, 17 грудня, стало відомо, що Ізраїль, і ХАМАС відкриті для відновлення перемир'я і звільнення заручників, хоча залишаються розбіжності щодо того, як це буде реалізовано.
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