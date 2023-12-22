ХАМАС заявив, що більше не звільнятиме заручників до завершення війни

Про це пише BBC.

"Існує палестинське національне рішення про те, що не повинно бути жодних розмов про полонених або угод про обмін, окрім як після повного припинення агресії", - сказали терористи.

У виданні припускають, що заява ХАМАСу ставить ізраїльський уряд у дуже скрутне становище.

Зазначається, що близько 120 людей, викрадених з Ізраїлю 7 жовтня, все ще перебувають у полоні в Газі.