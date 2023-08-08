Про це повідомляє Еспресо.

За словами Харлан, після отримання олімпійської ліцензії в особистих змаганнях, вона прагне поїхати на Ігри в Парижі й у командних змаганнях.

"Я дуже хочу поїхати на Олімпіаду в складі збірної нашої жіночої шаблі. Ми зараз все робимо для того, щоб потрапити командою. Ми вмотивовані зараз як ніколи. І це не через те, що в мене є вже ця олімпійська ліцензія", - розповіла Харлан на пресконференції у Києві.

Читайте також: Скандал з Харлан — лише початок. Як українські спортсмени ведуть гібридну війну з РФ

Вона звернула увагу, що збірна України у нинішньому сезоні піднялася у світовому рейтингу в командній шаблі з 19-го на 6-те місце.

"Ми почали цей сезон з 19-го місця в командних рейтингах, а закінчуємо його зараз на 6-му. Попри ситуацію: війна в нашій країні, ми не знаходимося вдома, ми не бачимо свої родини, але все одно працюємо. Ми чекаємо квітня, щоб закінчився уже олімпійський відбір і там вже буде відомо, чи ми їдемо командою", - зазначила Харлан.

Українська шаблістка також висловила вдоволення, що після скандалу із рукостисканням із росіянкою Анною Смірнової, через відмову від якого нашу спортсменку дискваліфікували, Міжнародна федерація фехтування скасувала це правило.

"FIE зараз змінила правила і потискати руки - не обов'язково. Тому все добре для нас. Вони змінили правила і я дуже радію цьому. Так повинно бути, якась справедливість повинна бути, хоч десь", - переконана Харлан.

Дискваліфікація

27 липня на ЧС у Мілані Харлан перемогла Смірнову з рахунком 15:7. Після поєдинку українка відмовилася тиснути суперниці руку. Росіянка, яку допустили до змагань в нейтральному статусі, після поразки влаштувала провокацію. Вона 50 хвилин залишалася на фехтувальній доріжці та наполягала, що за правилами, опонентка повинна потиснути їй руку. Врешті судді зарахували українці перемогу.

В наступному колі Ольга Харлан мала зустрітися з Йоаною Ілієвою, проте не вийшла на поєдинок. Болгарська шаблістка автоматично пройшла до наступного раунду.

В підсумку українку дискваліфікували за порушення регламенту. FIE призупинила рішення, аби Харлан взяла участь у командних змаганнях, де українки фінішували четвертими. Пізніше федерація також скасувала правило про обов'язкове рукостискання.

Ольга Харлан є олімпійською чемпіонкою - 2008 у командних змаганнях та шестиразовою чемпіонкою світу.

Путівка на Олімпіаду-2024

28 липня міністр молоді і спорту України Вадим Гутцайт повідомив, що МОК автоматично кваліфікував українську фехтувальницю Ольгу Харлан на Ігри-2024. Таким чином, олімпійська чемпіонка уникне необхідності змагатися за путівку до Парижу на відбіркових турнірах.

Україна припинила бойкот турнірів за участю росіян та білорусів

30 березня Кабінет Міністрів ухвалив рішення, що українські спортсмени бойкотуватимуть турніри, на яких будуть представлені спортсмени з Росії чи Білорусі.

27 липня Міністерство молоді та спорту України видало наказ, який дозволив українським спортсменам брати участь у змаганнях, де виступають росіяни та білоруси у нейтральному статусі, а не під своїми прапорами. Таким, чином Україна відмовилася від бойкоту турнірів, де атлети з Росії та Білорусі виступають у нейтральному статусі.

Харлан стала першою українською фехтувальницею, яка зустрілася з росіянкою після повномасштабного вторгнення РФ.