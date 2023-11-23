Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Херсонщина стане потужним напрямком стратегічного прориву Сил оборони, - генерал Маломуж
Ексклюзив

Херсонщина стане потужним напрямком стратегічного прориву Сил оборони, - генерал Маломуж

23 листопада, 2023 четвер
09:49
Війна з Росією

Микола Маломуж, генерал армії України, ексголова Служби зовнішньої розвідки України, вважає, що подальший потужний рух українських сил по Херсонщині – це фактично перерізання не тільки південного коридору окупантів, а замикання великого ворожого угруповання на півдні

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Для ворога в оперативному та стратегічному форматі є надзвичайно складним південь, це Запорізька та Херсонська області. Ми активно проводимо операції у напрямку Токмака та Мелітополя і поступово заходимо з флангів. А друга потужна складова – Херсонщина і перехід українських підрозділів на лівий берег р. Дніпро, що створює передумови перерізання південного коридору та посилення наших позицій на цьому напрямку системними військами, наприклад, ССО та підрозділами ЗСУ. Також це дозволяє створити передумови оточення великого угруповання противника у Херсонській та Запорізькій областях. Це фактично передумови звільнення півдня", - зауважив генерал армії України.

За його словами, у ворога немає сил та засобів, аби підтягнути на ці напрямки свої резерви. Бо за політичними вказівками Путіна російська армія робить спроби вести наступальні операції на напрямках Куп'янська, Сватового, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Лимана, також намагається тримати свої позиції на Запорізькому напрямку. Тобто кинути підрозділи на Херсонський напрямок противнику надзвичайно складно.

"Ми маємо вже декілька сотень наших морських десантників та інших представників ССО, які поступово відвойовують окремі рубежі біля Піщанівки та в інших місцях, розширюючи зону нашого контролю. Подальший потужний рух по Херсонщині – це фактично перерізання не тільки коридору, а замикання великого ворожого угруповання з півдня. А це передумови знищення цього угруповання противника і перспективи руху на Крим. Цей якраз формат визначає стратегію. На сьогодні ми маємо попередні успіхи, відповідно, ворог відчуває себе дуже некомфортно", - підкреслив Микола Маломуж.

Маломуж додав, що загарбники, не маючи можливості підтягнути на цей напрямок свої потужні сили, вже передбачають різні варіанти евакуації. Тобто вони таємно перевозять документи, грабують місцеве населення, щоб при відступі забрати награбоване, відправляють свої сім'ї, колаборанти починають переїжджати – ці всі ознаки чітко вказують, що противник готовий з цих центрів відступити, бо не бачить реальних перспектив.

"Ми маневруємо і завдаємо удари по больових точках ворога, а це модель дій ССО, які на це навчені. Цей момент може бути надзвичайно ефективним для Херсонщини. Я думаю, що перспектива, і це вже Генштаб планує, одного з потужних напрямків для стратегічного прориву буде і Херсонщина. Цей напрямок буде надзвичайно актуальним найближчі місяці зимою і весною майбутнього року", - резюмував генерал.

Операція на лівобережжі Херсонщини

14 і 15 вересня українські військові форсували Дніпро, імовірно, щоб закріпити позиції та підготуватися до наступу на лівий берег у Херсонській області. 

20 вересня у Генштабі ЗСУ розповіли про нові плацдарми Сил оборони на лівому березі Дніпра.

В Інституті вивчення війни заявили, що підрозділи двох українських бригад морської піхоти, ймовірно, 17-18 жовтня перетнули річку Дніпро та висадилися на лівий берег річки на Херсонщині.

20 жовтня ISW констатував, що українські наступи на лівому березі Дніпра на Херсонщині видаються масштабнішими, ніж ті рейди, що були раніше. 

Станом на 1 листопада українські військові намагалися прорвати російську оборону біля Піщанівки та Пойми. Також ЗСУ утримують позиції у Кринках та поблизу Антонівського шосе.

10 листопада Інститут вивчення війни зазначав, що Сили оборони перерізали дорогу Олешки - Нова Каховка в Херсонській області та створили додаткові логістичні проблеми російським окупантам на цьому напрямку

20 листопада Сергій Братчук, речник Української добровольчої армії "Південь" розповів, що українські морські піхотинці знищили кілька вантажівок ворога на трасі Олешки - Нова Каховка

22 листопада голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко повідомив, що окупанти вивозять із лівобережжя Херсонщини цінні речі та документацію

Україна
Крим
російська армія
ЗСУ
Херсонщина
Микола Маломуж
окуповані території
окупанти
Запорізька область
Читайте також:
FPV-дрон KH-S7
22 листопада, 2023 середа
FPV-дрони працюють 2-3 тижні, а далі їх потрібно замінювати: у роті "Ахіллес" 92-ої ОШБ розповіли причини
Ізраїль, евакуація
21 листопада, 2023 вiвторок
Ізраїль оприлюднив перші деталі майбутньої угоди з ХАМАС щодо звільнення заручників
Верховна Рада
20 листопада, 2023 понедiлок
У Раді готують законопроєкт про позбавлення відстрочки від мобілізації кількох категорій громадян
Київ
-6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.16
    Купівля 37.16
    Продаж 37.75
  • EUR
    Купівля 40.17
    Продаж 41.12
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
23 листопада
09:42
Швеція - НАТО
Туреччина не ратифікує членство Швеції в НАТО до зустрічі міністрів Альянсу, - Reuters
09:30
Оленегорський горняк, корабель РФ
Окупанти утримують у Чорному морі 2 кораблі, ракетоносії відсутні
09:11
Юрій Щиголь
Хабар Найєму: суд арештував ексочільника Держспецзв'язку з можливістю вийти за заставу
09:07
Борис Максудов
Після поранення на фронті помер російський пропагандист Максудов
08:49
Президент Чехії Петр Павел
Усі європейські армії готуються до можливого конфлікту з РФ, - президент Чехії
08:27
Росавіація
"Сфера на межі колапсу": розвідка здобула великий обсяг закритих документів "Росавіації"
08:05
OPINION
Олексій Голобуцький
Європа має 6-9 років до нападу Росії
07:59
Оновлено
знищений російський танк Т-72
Українські війська за добу ліквідували 1130 окупантів, 20 танків та 36 бронемашин, - Генштаб
07:50
Херсон
Армія РФ вночі вдарила по Херсону: поранено чоловіка
07:43
Атака РФ на Кривий Ріг
Опівночі РФ атакувала об'єкт інфраструктури в Кривому Розі
07:28
З 22 листопада в Україні можна скласти теоретичний іспит з водіння без навчання в автошколі
07:23
Норвегія
У Норвегії не виключають можливість закриття кордону з РФ
06:54
Папа Франциск
Папа Римський вкотре закликав молитися за народи України, Ізраїлю та Палестини
06:34
Південна Корея
Південна Корея призупинила частину військової угоди з КНДР після запуску супутника-шпигуна
06:16
Косово - Сербія
Кордон Сербії та Косова вийшов з-під контролю, - прем'єр Албанії
06:04
Прапор Словаччини
Війна в Україні увійшла в заморожену фазу, можна побачити рішення в мирних переговорах, - МЗС Словаччини
05:59
Александер Шалленберг
Очільник МЗС Австрії назвав агресію РФ в Україні найбільшою загрозою безпеці в Європі
05:36
Литва прапор
У Литві понад 2 тис. росіян та білорусів визнані загрозою нацбезпеці
05:08
Іспанія
Іспанія висловила протест Британії через інцидент між військовими кораблями біля Гібралтару
04:40
ЗСУ атакують на лівобережжі Херсонщини та Мелітопольському напрямку, - ISW
04:12
Ізраїль побудував "маленьку Газу"
Дату звільнення заручників у Газі перенесли: в Ізраїлі пояснили причини
03:44
війна з Росією, вибух, Росія
Неподалік Москви пролунали вибухи на електропідстанції, знеструмлено кілька населених пунктів
03:16
Росія транспорт ДТП
У РФ зіткнулись пасажирський та вантажний потяги: понад 20 постраждалих
02:48
світ США Канада
На кордоні США та Канади вибухнув автомобіль: двоє людей загинули
02:20
Фінляндія НАТО світ
Фінляндія вперше в статусі члена НАТО проводить навчання військово-морських сил Альянсу
01:52
РФ убила цивільних у Торецьку і Часовому Яру та поранила в Авдіївці
01:24
атомна енергетика
Припинення залежності від РФ: Європарламент пропонує включити атомну енергетику до переліку "зелених"
00:56
війна з Росією Валерій Залужний контрнаступ ЗСУ допомога Україні
Залужний вперше доповідав на Рамштайн: Обстановка на фронті ускладнена, проте контрольована
00:28
Нідерланди
У Нідерландах відбулися парламентські вибори. Дані екзитполу
00:19
Ексклюзив
Заступник Залужного генерал-полковник Балан: для ЗСУ немає поняття "окопна війна", діємо згідно з затвердженими задумами
00:06
Зеленський
"Заяви Зеленського про третій Майдан зроблені не випадково": добірка фейків і маніпуляцій РФ за 22 листопада
2023, середа
22 листопада
23:58
Нова роль жінок і паритетна участь у відбудові: перший день Українського Жіночого Конгресу
23:36
"Наполі", Хвіча Кварацхелія, Ліга чемпіонів
"Челсі" знайшов в Італії зіркового конкурента для Мудрика
23:04
Володимир Зеленський
Зеленський розповів про результати "Рамштайну", Міноборони назвало зміст пакетів допомоги
22:57
Володимир Зеленський
Президент змінив склад Ставки Верховного Головнокомандувача
22:54
Ексклюзив
ЗСУ, мобільні вогневі групи ППО
Росіяни хочуть вийти на Куп'янськ-Вузловий і форсувати річку Оскіл, - майор запасу НГУ Гетьман
22:45
ВАКС
Розкрадання коштів Держспецзв'язку: ВАКС обрав запобіжний захід підозрюваному в організації схеми
22:06
Ексклюзив
Залужний та Єрмак в ході переговорів з посадовцями США
Влада має припинити говорити про перемогу і дати спокій командуванню ЗСУ, - військовий експерт Бадрак
22:03
Харківська міськрада
У Харкові перейменували 26 вулиць, назви яких були пов'язані з СРСР і Росією
21:43
Ексклюзив
Байден та Зеленський зустрічаються на саміті НАТО
"Захід не розглядає поразку України у війні": дипломат Безсмертний назвав причину
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV