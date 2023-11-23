Херсонщина стане потужним напрямком стратегічного прориву Сил оборони, - генерал Маломуж

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Для ворога в оперативному та стратегічному форматі є надзвичайно складним південь, це Запорізька та Херсонська області. Ми активно проводимо операції у напрямку Токмака та Мелітополя і поступово заходимо з флангів. А друга потужна складова – Херсонщина і перехід українських підрозділів на лівий берег р. Дніпро, що створює передумови перерізання південного коридору та посилення наших позицій на цьому напрямку системними військами, наприклад, ССО та підрозділами ЗСУ. Також це дозволяє створити передумови оточення великого угруповання противника у Херсонській та Запорізькій областях. Це фактично передумови звільнення півдня", - зауважив генерал армії України.

За його словами, у ворога немає сил та засобів, аби підтягнути на ці напрямки свої резерви. Бо за політичними вказівками Путіна російська армія робить спроби вести наступальні операції на напрямках Куп'янська, Сватового, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Лимана, також намагається тримати свої позиції на Запорізькому напрямку. Тобто кинути підрозділи на Херсонський напрямок противнику надзвичайно складно.

"Ми маємо вже декілька сотень наших морських десантників та інших представників ССО, які поступово відвойовують окремі рубежі біля Піщанівки та в інших місцях, розширюючи зону нашого контролю. Подальший потужний рух по Херсонщині – це фактично перерізання не тільки коридору, а замикання великого ворожого угруповання з півдня. А це передумови знищення цього угруповання противника і перспективи руху на Крим. Цей якраз формат визначає стратегію. На сьогодні ми маємо попередні успіхи, відповідно, ворог відчуває себе дуже некомфортно", - підкреслив Микола Маломуж.

Маломуж додав, що загарбники, не маючи можливості підтягнути на цей напрямок свої потужні сили, вже передбачають різні варіанти евакуації. Тобто вони таємно перевозять документи, грабують місцеве населення, щоб при відступі забрати награбоване, відправляють свої сім'ї, колаборанти починають переїжджати – ці всі ознаки чітко вказують, що противник готовий з цих центрів відступити, бо не бачить реальних перспектив.

"Ми маневруємо і завдаємо удари по больових точках ворога, а це модель дій ССО, які на це навчені. Цей момент може бути надзвичайно ефективним для Херсонщини. Я думаю, що перспектива, і це вже Генштаб планує, одного з потужних напрямків для стратегічного прориву буде і Херсонщина. Цей напрямок буде надзвичайно актуальним найближчі місяці зимою і весною майбутнього року", - резюмував генерал.

Операція на лівобережжі Херсонщини

14 і 15 вересня українські військові форсували Дніпро, імовірно, щоб закріпити позиції та підготуватися до наступу на лівий берег у Херсонській області.

20 вересня у Генштабі ЗСУ розповіли про нові плацдарми Сил оборони на лівому березі Дніпра.

В Інституті вивчення війни заявили, що підрозділи двох українських бригад морської піхоти, ймовірно, 17-18 жовтня перетнули річку Дніпро та висадилися на лівий берег річки на Херсонщині.

20 жовтня ISW констатував, що українські наступи на лівому березі Дніпра на Херсонщині видаються масштабнішими, ніж ті рейди, що були раніше.

Станом на 1 листопада українські військові намагалися прорвати російську оборону біля Піщанівки та Пойми. Також ЗСУ утримують позиції у Кринках та поблизу Антонівського шосе.

10 листопада Інститут вивчення війни зазначав, що Сили оборони перерізали дорогу Олешки - Нова Каховка в Херсонській області та створили додаткові логістичні проблеми російським окупантам на цьому напрямку

20 листопада Сергій Братчук, речник Української добровольчої армії "Південь" розповів, що українські морські піхотинці знищили кілька вантажівок ворога на трасі Олешки - Нова Каховка

22 листопада голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко повідомив, що окупанти вивозять із лівобережжя Херсонщини цінні речі та документацію