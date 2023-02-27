Херсонська ТЕЦ відновила роботу, в будинки повертають тепло, – ОВА
Пошкоджена внаслідок російських обстрілів Херсонська ТЕЦ відновила роботу, в будинки мирних мешканців почали повертати теплопостачання
Про це повідомила Херсонська ОВА.
"Херсонська ТЕЦ відновила роботу - будинки почали підключати до тепломережі. З технічних причин, а саме через те, що з опалювальних систем багатьох будинків зливали воду, щоби не допустити пошкодження труб у морози, підключення триватиме протягом дня", - ідеться в повідомленні.
- Раніше в Міненерго повідомляла, що в результаті обстрілів Херсонської ТЕЦ було пошкоджено важливе обладнання та тепломережа.
- 26 лютого російська армія обстріляла 97 разів населені пункти Херсонської області.
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