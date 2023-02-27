Про це повідомила Херсонська ОВА.

"Херсонська ТЕЦ відновила роботу - будинки почали підключати до тепломережі. З технічних причин, а саме через те, що з опалювальних систем багатьох будинків зливали воду, щоби не допустити пошкодження труб у морози, підключення триватиме протягом дня", - ідеться в повідомленні.