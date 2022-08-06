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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Херсонський колаборант Стремоусов, коментуючи хворобу Сальдо, назвав "спецоперацію" війною

Херсонський колаборант Стремоусов, коментуючи хворобу Сальдо, назвав "спецоперацію" війною

6 серпня, 2022 субота
02:16
війна з Росією Стремоусов

Зрадник так розхвилювався через стан свого шефа, що не підбирав слова і вжив заборонене в Росії визначення

Про це повідомляє опозиційний російський телеграм-канал "База" з посиланням на допис у телеграм Кирила Стремоусова.

Стремоусов спростував інформацію про введення в медикаментозну кому Володимира Сальдо і заявив, що "чутки про кому – це пряма участь у війні на боці ворога".

При цьому заступник голови повідомив, що хвороба Сальдо – це "наслідок його психологічної та фізичної перенапруги".

Видання натякає, що у Стремоусова теж "перенапруга", оскільки він вжив заборонене в Росії слово.

"Кирило Сергійовичу, вам має бути особливо добре відомо, що війни немає. Принаймні, за даними Міноборони Росії, на території України проводиться "спеціальна військова операція". Наскільки ми знаємо, офіційно ця позиція не змінювалася. І за використання такого слова з п'яти букв у нас у Росії, як мінімум, дають "адмінку", - зазначають журналісти "Бази".

  • 4 серпня призначений окупантами "керівник" Херсонської області Володимир Сальдо повідомив, що лягає до лікарні, а "повноваження" передає Сергію Єлісєєву.
  • А вже 5 серпня російські ЗМІ повідомляли, що призначеного окупантами "керівника" Херсонської області Володимира Сальдо госпіталізували та ввели у стан медикаментозної коми.

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Херсонщина
колаборанти
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