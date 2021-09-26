Хмельницький автор Юрій Даценко представив нову частину пригод хірурга Якова Ровнєра
Хмельницький письменник Юрій Даценко представив нову книгу про пригоди Якова Ровнєра. "І стало світло…" - третій роман автора з циклу "Історії провінційного хірурга". Книги, які є частиною цього циклу, написані на межі жанрів детективу, історичного роману та містики, а їхній сюжет оповитий містичними історіями, знаками та легендами
Про це передає Еспресо.TV.
Герой нового роману Юрія Даценка знову опиняється у вирі загадкових подій.
"Проскурів, Меджибіж, Летичів, Новий Костянтинів. 1912 рік. Від часу останньої справи в Кам’янці минуло дванадцять років. І Якову Ровнєру знову випадає опинитися в епіцентрі загадкових подій. Звичайна недільна вечірня служба в сільській церкві закінчується незбагненним: смуга яскравого світла перекреслює небосхил і за кілька хвилин зникає.
Повірити в "чудо Боже" чи в "австрійських шпигунів"? Списати все на примхи погоди чи таки дослухатися до старих хасидських оповідок? І як можна пов’язати моторошне світло з могилами Устима Кармелюка та напівлегендарного хасидського філософа Баал Шем Това?", - пише хмельницький портал Є.ua.
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"Саме у 1912 році в багатьох європейських газетах з'явилися статті про те, що у небі почали помічати дивні літальні об'єкти. На той момент авіація тільки починала розвиватися, а літальні апарати були дуже не надійними. Тому ми не можемо сказати, що це були аероплани. Навіть над Поділлям декілька разів фіксувати подібні дивні явища. Тому я вирішив використати цей історичний факт у сюжеті роману", - додає письменник.
Наразі автор презентує свої книги у різних містах України. Зокрема завтра, у понеділок, 27 вересня, зустріч відбудеться там, де вершилися події роману: у Меджибізькому замку Юрій Даценко зустрінеться з читачами та презентує свій новий роман "І стало світло...".
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