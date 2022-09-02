Хочеться побоксувати на "Олімпійському", а потім зав'язувати, - Усик заговорив про завершення кар'єри
Український боксер Олександр Усик заявив, що хотів би закінчити кар'єру після бою у Києві на "Олімпійському"
Про це повідомляє USYK17.
Усик також сказав, що саме зараз він хоче відпочити вдома, а не битись з Ф'юрі.
"Зараз не хочу ніякого бою з Ф'юрі. Просто хочу насолодитися тим, що я вдома: косити траву у дворі, зробити світло. Уявляєте, світло вимкнули? Звичайно думаю про закінчення кар'єри. Хочеться побоксувати на "Олімпійському", а потім зав'язувати", - каже боксер.
Українець також вважає, що Ф'юрі не поїде в Україну.
"Ф'юрі каже, що він король королів, усіх поб'є. Хотілося би з ним гучний поєдинок. Ф'юрі - лунатик. 500 лямів? Я теж хочу 500 лямів. Він тільки дома у себе може говорити. Думаю, що він на "Олімпійський" не поїде, тут навіть цигани за мене. Тут моя рідна земля, де він буде силу брати?", - сказав Олександр Усик.
Олександр Усик володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу з версією WBC (Всесвітньої боксерської ради). Він провів свій останній бій 23 квітня у Лондоні та нокаутував британця Ділліана Вайта та одразу після перемоги оголосив, що нібито завершує кар'єру.
- 21 серпня Олександр Усик здолав Ентоні Джошуа у бою за титули WBO, WBA та IBF у надважкій вазі.
- Після поєдинку Усик заявив, що не хоче боксувати ні з ким, окрім Ф'юрі.
- Тайсон Ф'юрі прийняв виклик та пообіцяв відібрати чемпіонські пояси Олександра Усика.
- 22 серпня стало відомо, що Усик та Ф'юрі можуть провести бій за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі 17 грудня 2022 року.
- 27 серпня Тайсон Ф'юрі відмовився звільнити титул чемпіона світу WBC.
- 30 серпня мексиканський боксер Сауль Альварес заявив, що Ф'юрі переможе Усика у бою за звання абсолютного чемпіона світу.
- Президент промоутерської компанії Top Rank Тодд Дю Беф вважає, що бій між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі може пройти у першій половині 2023 року.
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