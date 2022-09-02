Про це повідомляє USYK17.

Усик також сказав, що саме зараз він хоче відпочити вдома, а не битись з Ф'юрі.

"Зараз не хочу ніякого бою з Ф'юрі. Просто хочу насолодитися тим, що я вдома: косити траву у дворі, зробити світло. Уявляєте, світло вимкнули? Звичайно думаю про закінчення кар'єри. Хочеться побоксувати на "Олімпійському", а потім зав'язувати", - каже боксер.

Українець також вважає, що Ф'юрі не поїде в Україну.

"Ф'юрі каже, що він король королів, усіх поб'є. Хотілося би з ним гучний поєдинок. Ф'юрі - лунатик. 500 лямів? Я теж хочу 500 лямів. Він тільки дома у себе може говорити. Думаю, що він на "Олімпійський" не поїде, тут навіть цигани за мене. Тут моя рідна земля, де він буде силу брати?", - сказав Олександр Усик.

Олександр Усик володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу з версією WBC (Всесвітньої боксерської ради). Він провів свій останній бій 23 квітня у Лондоні та нокаутував британця Ділліана Вайта та одразу після перемоги оголосив, що нібито завершує кар'єру.

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