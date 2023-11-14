"Хочу проводити більше часу з донькою": Світоліна висловилася щодо завершення спортивної кар'єри

Про це вона розповіла в інтерв'ю Tribuna.com.

"Так, це справді складно (поєднувати спорт і материнство, - ред.), тому що треба жертвувати чимось. Це один із найскладніших і найвідповідальніших досвідів у моєму житті", - сказала Світоліна.

"Я хочу проводити значно більше часу з донькою, але в мене є робота, теніс, медійна діяльність. Я дуже багато подорожую, кожного тижня є змагання і треба знаходити баланс", - додала вона.

Водночас спортсменка наголосила, що наразі не планує завершувати спортивну кар'єру, бо змагання для неї - це майданчик, де можна говорити про війну в Україні.

"Другий пріоритет після родини для мене – це теніс. Тому що я не знаю, скільки років ще буду грати. Триває війна, і я знаю, що коли граю на топрівні – це платформа, де можу говорити про війну, робити різні фандрейзинги, івенти. Бачу в цьому велику відповідальність", - сказала Світоліна.