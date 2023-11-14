"Хочу проводити більше часу з донькою": Світоліна висловилася щодо завершення спортивної кар'єри
Українська тенісистка Еліна Світоліна зізналася, що поєднувати спорт і материнство для неї дуже важко, їй хотілось би проводити більше часу з донькою Скай
Про це вона розповіла в інтерв'ю Tribuna.com.
"Так, це справді складно (поєднувати спорт і материнство, - ред.), тому що треба жертвувати чимось. Це один із найскладніших і найвідповідальніших досвідів у моєму житті", - сказала Світоліна.
"Я хочу проводити значно більше часу з донькою, але в мене є робота, теніс, медійна діяльність. Я дуже багато подорожую, кожного тижня є змагання і треба знаходити баланс", - додала вона.
Водночас спортсменка наголосила, що наразі не планує завершувати спортивну кар'єру, бо змагання для неї - це майданчик, де можна говорити про війну в Україні.
"Другий пріоритет після родини для мене – це теніс. Тому що я не знаю, скільки років ще буду грати. Триває війна, і я знаю, що коли граю на топрівні – це платформа, де можу говорити про війну, робити різні фандрейзинги, івенти. Бачу в цьому велику відповідальність", - сказала Світоліна.
- Еліна Світоліна народила доньку восени минулого року, після чого взяла паузу в кар'єрі. У лютому 2023 року вона повернулася в Україну.
- Тенісистка взяла участь в US Open-2023, який проходив із 22 серпня по 10 вересня. Після цього Світоліна оголосила, що візьме перерву, аби відновитися після травми стопи.
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