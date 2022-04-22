Хочу, щоб в Україну повернувся мир. А потім – зіграти у ЛЧ на повній "Донбас Арені", - воротар "Шахтаря" Трубін

Про це повідомляє DW.



Трубін також розповів про акцію клубу грати благодійні матчі у футболках з назвами міст України, які найбільше постраждали від війни з РФ.



"Ми хочемо, щоб назви цих міст знали в усьому світі. Досі не розумію, як може бути така війна у 21 столітті, в якій люди гинуть щодня – у країні, яку я люблю і де я виріс. Мої мрії змінилися. Просто хочу, щоб в Україну повернувся мир. А потім хочу зіграти з "Шахтарем" у Лізі чемпіонів на повній "Донбас Арені", – сказав воротар "Шахтаря" Анатолій Трубін.



20-річний Анатолій Трубін провів у цьому сезоні 18 матчів, з них 6 "на нуль". Transfermarkt оцінює голкіпера у 8 млн євро - він другий найдорожчий воротар України.

10 квітня капітан "Шахтаря" Тарас Степаненко розповів, що після благодійного матчу з грецьким "Олімпіакосом" деякі хлопці не стримали емоцій і плакали у роздягальні.

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