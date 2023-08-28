"Хочу знати, якому богу поклоняється": тренер Дюбуа заявив, що немає жодної різниці між Усиком і шахраєм із наркотиками

Такі слова Чарльза наводить журналіст Майкл Бенсон у twitter.

Тренер британського боксера вважає, що Усик "обдурив" під час поєдинку.

"Усик пишається собою як релігійна людина, його завжди можна побачити таким, що молиться. Я хочу знати, якому богу він поклоняється, тому що ти не брешеш в ім'я бога. Якщо він справжня релігійна людина, він повинен публічно виступити і сказати правду: "Я обдурив". Немає жодної різниці між ним і шахраєм із наркотиками. Він обдурив, він знає, що обдурив", - сказав той.

Перемога Усика над Дюбуа

У ніч з 26 на 27 серпня в польському Вроцлаві український боксер Олександр Усик провів бій проти британця Даніеля Дюбуа.

Один з ключових моментів бою стався у 5 раунді. Даніель Дюбуа брудно пробив нижче пояса Олександра Усика. В результаті українець не втримався на ногах. Рефері зупинив бій через брудний прийом британця і дав українцю декілька хвилин, щоб прийти в тяму.

Наприкінці 8-го раунду Усик видав серію потужних ударів та відправив Дюбуа в нокдаун. Британець став на коліно. У 9-му раунді Усик знову змусив Дюбуа "присісти".

Рефері достроково завершив бій перемогою Усика технічним нокаутом.

Згодом стало відомо, що британський боксер Даніель Дюбуа та його команда займуться оскарженням результатів поєдинку з Олександром Усиком. Адже сам Дюбуа не вважає, що був удар нижче поясу, його підтримує і промоутер.

Сам Усик прокоментував удар британського боксера: "Багато хто каже, що удар був "легальним"? Готовий з ним (Дюбуа - ред.) побитися завтра. Реванш, вулична бійка. Я готовий. Завтра, навіть прямо зараз. На голих кулаках. Без ніг, лише на руках. Не можна людей бити у пах. Бокс - це спорт джентльменів, а не вулична бійка".

Хронологію поєдинку можна прочитати за посиланням.