Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч Хорватія - Марокко розпочнеться о 17:00 на стадіоні "Халіфа Інтернешнел Стедіум" у Досі. Команди розіграють медалі за третє місце на ЧС-2022.

Хорватія у групі зіграла внічию з Марокко (0:0) та Бельгією (0:0) та переграла Канаду (4:1). У плей-офф хорвати двічі виявилися сильнішими за одинадцятиметровими - за Японію у 1/8 фіналу (1:1, 3:1) та Бразилію у чвертьфіналі (0:0, 1:1, 4:2).

На груповому раунді Марокко зіграло внічию з Хорватією (0:0), перемогло Бельгію (2:0), Канаду (2:1) та фінішувало першим у квартеті F. У 1/8 фіналу марокканці переграли у серію післяматчевих пенальті іспанців (0:0, 3:0). У чвертьфіналі Марокко вибило Португалію (1:0).

Проте Хорватії і Марокко не вистачило везіння у півфінальних поєдинках. Марокканці поступились Франції (0:2), а Аргентина вийшла у фінал завдяки перемозі над Хорватією - 3:0.

ЧС-2022

Матч за третє місце

17 грудня

Хорватія - Марокко

Доха, стадіон "Халіфа Інтернешнел Стедіум"

Початок о 17:00

Трансляція - Megogo, сайт "Суспільне Спорт" і регіональні телеканали "Суспільного"

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