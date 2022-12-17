Хорватія - Марокко: де та коли дивитись матч за третє місце на ЧС-2022
Сьогодні, 17 грудня, у матчі за третє місце на ЧС-2022 зіграють збірні Хорватії і Марокко
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч Хорватія - Марокко розпочнеться о 17:00 на стадіоні "Халіфа Інтернешнел Стедіум" у Досі. Команди розіграють медалі за третє місце на ЧС-2022.
Хорватія у групі зіграла внічию з Марокко (0:0) та Бельгією (0:0) та переграла Канаду (4:1). У плей-офф хорвати двічі виявилися сильнішими за одинадцятиметровими - за Японію у 1/8 фіналу (1:1, 3:1) та Бразилію у чвертьфіналі (0:0, 1:1, 4:2).
На груповому раунді Марокко зіграло внічию з Хорватією (0:0), перемогло Бельгію (2:0), Канаду (2:1) та фінішувало першим у квартеті F. У 1/8 фіналу марокканці переграли у серію післяматчевих пенальті іспанців (0:0, 3:0). У чвертьфіналі Марокко вибило Португалію (1:0).
Проте Хорватії і Марокко не вистачило везіння у півфінальних поєдинках. Марокканці поступились Франції (0:2), а Аргентина вийшла у фінал завдяки перемозі над Хорватією - 3:0.
ЧС-2022
Матч за третє місце
17 грудня
Хорватія - Марокко
Доха, стадіон "Халіфа Інтернешнел Стедіум"
Початок о 17:00
Трансляція - Megogo, сайт "Суспільне Спорт" і регіональні телеканали "Суспільного"
- 13 грудня у першому півфіналі ЧС-2022 збірна Аргентини впевнено перемогла Хорватію.
- Ліонель Мессі зрівнявся з Дієго Марадоною за гольовими передачами на чемпіонатах світу.
- Крім цього, Мессі назвав вихід до фіналу чемпіонату світу-2022 з футболу одним із найзворушливіших моментів у кар'єрі.
- А 14 грудня у другому півфіналі ЧС-2022 збірна Франції перемогла команду Марокко.
- Одразу 5 важливих гравців пропустили останнє тренування збірної Франції, яка 18 грудня зіграє у фіналі ЧС-2022.
- 16 грудня ФІФА відмовила Володимиру Зеленському у проханні поділитися посланням миру на фіналі ЧС-2022 у Катарі.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.47
Купівля 39.47Продаж 40.23
-
EUR
Купівля 41.11Продаж 42.17
- Актуальне
- Важливе