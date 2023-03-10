Христина Соловій презентувала кліп до саундтреку з мультфільму "Мавка. Лісова пісня"
Прем'єра кліпу пісні "Лісова пісня"відбулася у п'ятницю, 10 березня
Про це співачка повідомила на своїй facebok-сторінці.
Христина Соловій розповіла, що "Лісова пісня" Лесі Українки – її настільна книга ще з дитинства, вона "кільканадцять разів" була на виставі за цим твором у театрі Курбаса, а образ Мавки – її улюблений в українському бестіарії. Тому вона мріяла бути причетною до створення нової культурної спадщини України, яка є триб’ютом Лесі Українки.
"Переглядаючи робочі матеріали мультфільму, я розуміла, що в анімаційному фільмі історія й образ Мавки зовсім інші, аніж у першоджерелі драми-феєрії Лесі Українки "Лісова пісня", себто її повне переосмислення. Відтак я бачила своїм завданням написати пісню, лірика і музика якої буде натхненна Лесиними поезіями та стилем словопису", – поділилася співачка задумом твору.
Текст і музику до пісні написала сама Христина Соловій. Над аранжуванням працювали саундпродюсери Павло Литвиненко та Євген Філатов (The Maneken). Режисером-постановником відеороботи виступив Андрій Колесник, оператором-постановником – Сергій Ревуцький, а образ для Христини створили Віталій Бірківський та Дмитро Грушківський.
- Анімаційний фільм "Мавка. Лісова пісня" вийшов у широкий національний прокат 2 березня. Касові збори мультфільму за перший прокатний вікенд становили 24,9 млн грн, його подивилися майже 190 тисяч глядачів
- Фільм "Мавка. Лісова пісня" покажуть у понад 80 країнах світу, в Україні стрічка вже обійшла "Аватар 2" за кількістю проданих квитків
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