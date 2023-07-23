Його заява з цього приводу розміщена на офіційному сайті УПЦ МП.

У ній Онуфрій висловлює "співчуття у зв’язку з цією великою трагедією", а також закликає одеситів виявляти смирення.

"Закликаю усіх вас, дорогі мої, до терпіння і сугубої молитви. Смирімо свій гнів, не даючи йому перетворитися на сліпу ненависть. Не будемо забувати, що, яким би страшним не був цей вік, врешті-решт переможе Божественна Любов, яку не під силу знищити ні брехні, ні насиллю", - зазначає предстоятель Московського патріархату.

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При цьому митрополит Онуфрій не згадує країну-агресора й натомість виступає з таким твердженням:



"Будь-хто, хто цілиться в небо, влучає врешті-решт у самого себе".

Як вже повідомлялося, у міністерстві оборони Росії заявили, що причиною руйнування одеського Спасо-Преображенського собору у ніч на 23 липня нібито стало падіння ракети української системи ППО.

Насправді ж, за словами очільника Одеської районної військової адміністрації Юрія Крука, вночі 23 липня російські окупанти усвідомлено завдали наймасштабнішого удару по історичному середмістю.

"Нелюди поцілили по цивільній інфраструктурі, житловим будинкам та практично зруйнували найбільший собор півдня України", - наводить його слова Центр протидії дезінформації.

У ЦПД наголосили, що шляхом поширення фейків Росія вкотре намагається зняти з себе відповідальність за скоєння чергового злочину проти цивільного населення України та перекласти відповідальність на постраждалих від її дій українців. Таким чином ворог поширює наратив про некомпетентність ЗСУ в результаті дій яких страждає українське населення.

Двічі зруйнований російськими окупантами собор

За радянської окупації комуністи повністю демонтували Свято-Преображенський кафедральний собор у 1936 році.

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Фактично з нуля собор повністю відновили після здобуття Незалежності Україною.

Сьогодні, 23 липня 2023 року, Свято-Преображенський собор зазнав повторного руйнування.