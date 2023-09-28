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Аналітика

Хто заборгував збанкрутілим банкам майже 73 млрд грн. Дослідження YouControl

28 вересня, 2023 четвер
14:16
Економіка банк банкрот

Аналітики R&D центру YouControl проаналізували дані Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо усіх позичальників, керівників та колишніх акціонерів виведених з ринку банків, які й досі не виконали свої зобов’язання з повернення боргів

Загальна сума заборгованості перед фінустановами, які знаходяться в управлінні ФГВФО, складає 72,5 млрд грн. Яким банкам та на які суми найбільше заборгували фізичні та юридичні особи і як вони між собою пов’язані — читайте в дослідженні.

Заборгованість перед неплатоспроможними банками, які знаходяться в управлінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) станом на 01.07.2023 року становить 72,5 млрд грн. Трохи більше 95% від загальної суми боргу припадає на неповернуті кредити юридичних осіб. Наявність боргу серед фізичних осіб становить 4,6%. Інше приходиться на зобов’язання фізичних осіб як суб’єктів підприємницької діяльності. У списках боржників на офіційному сайті Фонд гарантування вкладів наявний 3621 запис серед 18-ти досліджуваних банків. 

На 3 банки припадає понад 98% від загальної суми неповернутих кредитів:

  • "Промінвестбанк" — 44,4 млрд грн.

  • "МР Банк" — 20,5 млрд грн. У порівнянні з даними ФГВФО на 01.04.2023 р., сума зобов’язань перед банком знизилась на 2,9 млрд грн.

  • "Златобанк" — 6,5 млрд грн.

Топ 20 боржників — юридичних осіб

Сума боргу двадцятки найбільших боржників — юридичних осіб — становить 41,8 млрд грн, що складає понад 57% від загальної суми заборгованості перед збанкрутілими установами. Боржники із найбільшою сумою неповернутих кредитів обслуговувались у двох банках — ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" та АТ "МР БАНК" (колишній АТ "СБЕРБАНК"). Акціонерами обох банків раніше були російські фінустанови з державною часткою понад 50%. На початку 2023 р. Фонд гарантування вкладів передав державі в особі державного підприємства "Національний фонд інвестицій України" їхні акції.

Більшість компаній пов’язані або були пов’язані з 11 фінансово-промисловими групами, що додані до інформаційно-аналітичної системи YouControl. При цьому до складу 5 ФПГ входять/відносяться по декілька учасників рейтингу.

Великий агрохолдинг та банкрутство

Найбільша сума непогашених зобов’язань, а саме: 7,4 млрд грн, що становить трохи більше 10% від загальної суми заборгованості всіх 18-ти неплатоспроможних банків, значиться у ТОВ "МРІЯ АГРОХОЛДИНГ". Ця юрособа входила до агрохолдингу "Мрія". Компанію заснували у 1992 р. Іван та Клавдія Гути. Пізніше до них приєдналися їх сини Андрій та Микола. 

В матеріалі "Економічної правди" говориться, що у 2014 р. холдинг оголосив технічний дефолт. Сукупна заборгованість "Мрії" перед усіма фінансовими кредиторами з урахуванням гарантій, наданих пов’язаним з сім’єю Гут компаніям, на момент оголошення дефолту, становила близько $1,3 млрд. У січні 2015-го операційний контроль над агрохолдингом перейшов кредиторам, які обрали нове керівництво. У серпні 2018 р. "Мрія" реструктуризувала заборгованість на $1,1 млрд (передбачалося списання понад 70% боргу).

Восени 2018-го саудівський інвестфонд SALIC придбав агрохолдинг "Мрія" та в 2019 р. об’єднав його зі своїми іншими українськими активами в Continental Farmers Group (CFG). Після дефолту агрохолдингу "Мрія" декілька разів змінювався склад учасників ТОВ "МРІЯ АГРОХОЛДИНГ". На даний момент співвласниками компанії є ТОВ " АГРОПРОДУКТ 2 ", бенефіціаром якого є Дмитро Гаврилко з Тернопільщини та кіпрська компанія МРІЯ АГРО ХОЛДИНГ ПАБЛІК ЛІМІТЕД.

Ще одна компанія з рейтингу ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АГРІ - ТРЕЙД"  також була пов’язана зі збанкрутілим агрохолдингом "Мрія". У період з листопада 2009-го до липня 2010-го її очолював син засновника "Мрії" Івана Гути — Микола. Також певний час бенефіціаром компанії значився Крістакіс Іаковідес. Людина з ідентичним ПІБ — громадянин Кіпру, який також був бенефіціаром ТОВ "МРІЯ АГРОХОЛДИНГ". Нині обидві компанії знаходяться у стадії банкрутства.

ФПГ "Азовмаш" та сімейні зв’язки 

Другу та третю сходинку серед найбільших боржників займають ПРАТ "АЗОВЕЛЕКТРОСТАЛЬ" та ПРАТ "АЗОВЗАГАЛЬМАШ" відповідно. Обидві компанії входять до складу фінансово-промислової групи "Азовмаш", яка об’єднує машинобудівні підприємства, що спеціалізуються на випуску обладнання для гірнічно-металургійного комплексу, цистерн-вагонів, портових кранів, котлів, паливозаправників тощо. Ключовими особами фінансово-промислової групи є вдова засновника групи компаній Олександра Савчука — Світлана Савчук та чоловік її доньки — Тарас Поліщук. Компанії зареєстровані на тимчасово окупованій території в Маріуполі. Загальна сума боргу обох підприємств складає майже 5,5 млрд грн.

Мільярдні борги та керування сотнями компаній

В рейтингу також фігурує компанія ТОВ "СНАБТРЕЙДКОМПАНІ". Розмір її боргу перед "Промінвестбанком" складає 2,4 млрд грн. Керівником та учасником компанії значиться Владислав Мельохін. Особа з таким ім’ям та прізвищем фігурує як керівник та учасник ще понад 200 компаній в Україні, які зареєстровані в різних регіонах та працюють в різних сферах діяльності. Раніше учасником компанії був Сергій Гончаров з Донецька. Згідно з судовими матеріалами справи №905/2508/15, ТОВ "Шляхове будівництво "Альтком", що посідає 5 місце в рейтингу, було поручителем ТОВ "Снабтрейдкомпані" перед "Промінвестбанком" за договором про відкриття кредитної лінії.

Топ 20 боржників — фізичних осіб

Сума боргу двадцятки найбільших боржників — фізичних  осіб — становить 2,6 млрд грн. Це складає близько 77% від загальної суми записів щодо заборгованості фізичних осіб перед банками, що знаходяться в управлінні ФГВФО. Більшість боржників з рейтингу мають заборгованість перед "Промінвестбанком" та "МР Банком". Фізичні особи з однаковими боргами були розглянуті як одна група у рейтингу, оскільки їхні індивідуальні записи мали однакову суму боргу, відображену не окремо для кожного боржника, а як загальну суму заборгованості цих осіб.

Екснардепи, тендери та борги

Найбільшу суму неповернутого кредиту серед фізичних осіб у розмірі понад 839 млн грн має Анатолій Богатиренко. Особа з таким ім’ям та прізвищем була народним депутатом України (03.1998-04.2002 рр.), а також є учасником та посадовою особою 6 організацій в Україні, що переважно працюють у сферах АПК та нерухомості. Зокрема, в ТОВ "ГРАДСТРОЙ-ХЕРСОН", що очолює його син — Сергій Богатиренко, який пов’язаний ще з 10 компаніями. Ці підприємства працюють в агропромисловій сфері (ТОВ "АГРО.НІКА"), торгівлі паливом (ТОВ "ГАЗОВІ АВТОМОБІЛЬНІ ЗАПРАВКИ"), надання фінансових послуг (ТОВ "ІНВЕСТ-АГЕНТСТВО") та ін.

Заборгованість у розмірі понад 370 млн грн перед "МР Банком" має Катерина Погребняк. Людина з таким же ім’ям та прізвищем — керівниця та власниця компанії ТОВ "ФІРМА "М.І.К. SCHORR GMBH", що реалізує проєкти освітлення на різних об’єктах — від приватних осель до ТРЦ. Учасником вищезазначеної компанії був Ігор Погребняк, який є учасником компанії зі співзвучною назвою ТОВ "М.І.К ШОРР".

Замикає трійку — Марія Володимирівна Яковлєва з розміром непогашеного кредиту майже 229 млн грн. Людина з ідентичним ПІБ є учасницею ТОВ "АКВА-ЮНІТІ ГРУП" (до травня 2023-го. — ТОВ "НОВОБУД") та ТОВ "УКРНАФТАГАЗЕНЕРГО". Її бізнес-партнером по згаданим компаніям до травня-червня 2023-го був Вацлав Качуровський. Він та Марія Яковлєва фігурували у публікаціях ЗМІ стосовно тендерів на постачання природного газу державним підприємствам. Також з 2019 р. вона очолює ГО "СОЮЗ УЧАСНИКІВ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ ГАЗОВОГО РИНКУ".

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