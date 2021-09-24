"Хтось припустився критичної тактичної і стратегічної помилки": розслідувач Bellingcat Грозєв про зрив затримання "вагнерівців"
Головний розслідувач міжнародної групи Bellingcat Христо Грозєв заявив, що зрив операції із затримання "вагнерівців" міг бути наслідком "легітимних, але помилкових" дій
Про це Грозєв сказав у інтерв'ю виданню НВ.
"Злив операції - це оціночний опис. Тут можуть бути легітимні, але помилкові дії. У найбільш невинному варіанті, можливо, адміністрація президента вирішила, що плюсів від цього уповільнення (відтермінування завершального етапу - ред.) більше, ніж мінусів і ризиків. Нам здається це нелогічним і помилковим рішенням, але в той момент, можливо, комусь здавалося правильним. Тому не можна говорити обов'язково про те, що хтось злив цю операцію, а скоріше - припустився тактичної і стратегічної помилки, але вона критична", - сказав Грозєв.
Читайте також. На засіданні ТСК по “вагнерівцях” фактично була підтверджена інформація, яку надавав CNN, - Княжицький
При цьому найбільшою помилкою української влади Грозєв назвав намагання заперечувати існування операції, а у подальшому - применшувати її значення.
"Для мене найбільша помилка - напівзірвану операцію не перетворили на величезний плюс для України. Називаючи операцію операцією; публікуючи відразу всі дзвінки; тисячі хвилин слів зізнань найманців - це дало б доказову базу багатьом судовим справам, які зараз тривають, зокрема в Гаазі і Страсбурзі. Для мене найважливіше було б показати, наскільки принизливою ця операція була для російських спецслужб, тому що все це пройшло повз них, вони нічого не зрозуміли", - сказав Грозєв.
Розслідувач пояснив, що влада України могла представити операцію як власний успіх навіть без виконання фінальної частини - затримання злочинців.
"Провалилася - це вже оцінка, яку дали після того, як почалося заперечення операції. Але це вже оцінка, що склалася в суспільстві. А можна було не називати її проваленою, а сказати: "Ми не довели її до кінця, але зібрали достатньо доказів, відомостей, що принижують російську сторону і їхні спецслужби, і ми їх викладаємо в публічний простір". Якби зробили так, на мою особисту думку, то це було б успіхом", - сказав Грозєв.
Читайте також. "Перелякана брехуха Мар'яна": Княжицький розповів, як Безугла на засіданні ТСК по "вагнерівцях" перервала виступ екскерівника розвідки Бурби
Розслідувач також підтвердив, що ніхто з представників української влади так і не поспілкувався з командою розслідувачів Bellingcat.
"Досі ми не отримали офіційної відповіді, але ми після кількох спроб перестали намагатися. Коли закінчимо документальний фільм, ми ще раз в останню хвилину звернемося по коментар", - сказав Грозєв.
- Нагадаємо, 8 вересня видання CNN з посиланням на заяви трьох експосадовців української військової розвідки повідомило, що спецоперація із затримання "вагнерівців" в Україні відбувалася "з відома Сполучених Штатів".
- CNN опублікувало матеріал, в якому повідомлялось про те, як готувалися до спецоперації із затримання "вагнерівців" українські спецслужби і чим допомагали США.
- Безугла заявила, що підготовка затримання "вагнерівців" не була спецоперацією і проводилася без участі інших країн.
- Крім того, за словами Безуглої, парламентська ТСК по "вагнергейту" не викликатиме Зеленського на засідання через його недоторканність.
- 14 вересня екс-начальник Головного управління розвідки Міноборони Василь Бурба сказав, що засідання ТСК по “вагнергейту” не відбулося, бо нібито не зібрався кворум.
- Народний депутат фракції "Голос" Роман Костенко заявив, що під час засідання тимчасової слідчої комісії ВР, яка розслідує Вагнергейт, були озвучені нові факти про оперативні заходи і прозвучали нові прізвища.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.57
Купівля 26.57Продаж 26.81
-
EUR
Купівля 31.06Продаж 31.45
- Актуальне
- Важливе