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Головна війна з Росією "Хтось припустився критичної тактичної і стратегічної помилки": розслідувач Bellingcat Грозєв про зрив затримання "вагнерівців"

"Хтось припустився критичної тактичної і стратегічної помилки": розслідувач Bellingcat Грозєв про зрив затримання "вагнерівців"

24 вересня, 2021 п'ятниця
17:36
війна з Росією

Головний розслідувач міжнародної групи Bellingcat Христо Грозєв заявив, що зрив операції із затримання "вагнерівців" міг бути наслідком "легітимних, але помилкових" дій

Про це Грозєв сказав у інтерв'ю виданню НВ.

"Злив операції - це оціночний опис. Тут можуть бути легітимні, але помилкові дії. У найбільш невинному варіанті, можливо, адміністрація президента вирішила, що плюсів від цього уповільнення (відтермінування завершального етапу - ред.) більше, ніж мінусів і ризиків. Нам здається це нелогічним і помилковим рішенням, але в той момент, можливо, комусь здавалося правильним. Тому не можна говорити обов'язково про те, що хтось злив цю операцію, а скоріше - припустився тактичної і стратегічної помилки, але вона критична", - сказав Грозєв.

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При цьому найбільшою помилкою української влади Грозєв назвав намагання заперечувати існування операції, а у подальшому - применшувати її значення.

"Для мене найбільша помилка - напівзірвану операцію не перетворили на величезний плюс для України. Називаючи операцію операцією; публікуючи відразу всі дзвінки; тисячі хвилин слів зізнань найманців - це дало б доказову базу багатьом судовим справам, які зараз тривають, зокрема в Гаазі і Страсбурзі. Для мене найважливіше було б показати, наскільки принизливою ця операція була для російських спецслужб, тому що все це пройшло повз них, вони нічого не зрозуміли", - сказав Грозєв.

Розслідувач пояснив, що влада України могла представити операцію як власний успіх навіть без виконання фінальної частини - затримання злочинців.

"Провалилася - це вже оцінка, яку дали після того, як почалося заперечення операції. Але це вже оцінка, що склалася в суспільстві. А можна було не називати її проваленою, а сказати: "Ми не довели її до кінця, але зібрали достатньо доказів, відомостей, що принижують російську сторону і їхні спецслужби, і ми їх викладаємо в публічний простір". Якби зробили так, на мою особисту думку, то це було б успіхом", - сказав Грозєв.

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Розслідувач також підтвердив, що ніхто з представників української влади так і не поспілкувався з командою розслідувачів Bellingcat.

"Досі ми не отримали офіційної відповіді, але ми після кількох спроб перестали намагатися. Коли закінчимо документальний фільм, ми ще раз в останню хвилину звернемося по коментар", - сказав Грозєв.

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