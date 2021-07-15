"Хворіє невелика кількість людей": Ляшко пояснив, чи можуть COVID-вакциновані заразитися штамом "Дельта"
Глава МОЗ Віктор Ляшко заявив, що серед повністю COVID-вакцинованих зараження штамом "Дельта" спостерігається у невеликої кількості людей
Про це він сказав в інтерв'ю "РБК-Україна".
"У цій ситуації проглядається певний оптимізм. Хворіє невелика кількість людей, які отримали повний комплекс щеплень проти COVID-19. Але ще більш оптимістичним є те, що досить мала кількість із тих, хто був вакцинований і захворів, потрапляє до лікарні", - наголосив Ляшко.
Він додав, що не більше 8% з усіх тих, хто мав дві дози щеплень, захворів і був госпіталізований. За його словами, вакцина, яка наразі використовується і визнана ВООЗ, запобігає середньому і тяжкому перебігу хвороби.
"Це плюс і для людей, і для системи охорони здоров'я, оскільки не заповнюються реанімації, не завантажуються ліжка з киснем. І це дозволяє навіть за високих цифр реєстрації випадків COVID-19 спокійно функціонувати системам охорони здоров'я і надавати медичну допомогу тим, хто її потребує, незалежно від того, чи це інфекційна хвороба, чи не інфекційна", - додав Ляшко.
- Нагадаємо, гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебрейесус заявив, що наразі світ знаходиться на ранніх етапах третьої хвилі пандемії коронавірусу.
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