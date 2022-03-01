Кіберполіція просить 30 світових VPN-сервісів не працювати з окупантами
28 лютого українська кіберполіція скерувала офіційні запити до 30 міжнародних VPN-сервісів із закликом припинити надавати послуги користувачам з IP-адресою країни-агресора.
Як пише Кіберполіція, VPN-сервіси окупант використовує для анонімізації в мережі інтернет і розповсюдження дезінформації та вчинення протиправної діяльності проти населення України.
Читайте також: Хакери Anonymous завдали Росії нового удару
Станом на вчора вже отримано відповідь від міжнародної компанії Кeepsolid, яка вирішила припинити співпрацю з користувачами, які перебувають на території РФ.
Кіберполіція закликає інші VPN-сервіси підтримати Україну та припинити надання послуг окупанту.
- Нагадаємо, Кіберполіція створила бот для повідомлень про мітки окупантів на дорогах. "Russian ship - Fuck you":
- Кіберполіція повідомила про благодійний NFT-проєкт на підтримку ЗСУ.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.25
Купівля 29.25Продаж 31.92
-
EUR
Купівля 33.04Продаж 35.79
- Актуальне
- Важливе