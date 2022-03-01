Кіберполіція просить 30 світових VPN-сервісів не працювати з окупантами

Як пише Кіберполіція, VPN-сервіси окупант використовує для анонімізації в мережі інтернет і розповсюдження дезінформації та вчинення протиправної діяльності проти населення України.

Читайте також: Хакери Anonymous завдали Росії нового удару

Станом на вчора вже отримано відповідь від міжнародної компанії Кeepsolid, яка вирішила припинити співпрацю з користувачами, які перебувають на території РФ.

Кіберполіція закликає інші VPN-сервіси підтримати Україну та припинити надання послуг окупанту.