"Київ-Баскет" розгромив болгарів і вийшов у наступний раунду Кубка ФІБА
У шостому матчі групового раунду Кубку ФІБА український "Київ-Баскет" впевнено переміг болгарський "Рильскі"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився впевненою перемогою "Київ-Баскета" з рахунком 84:62. Перед матчем українці вважились фаворитами.
У стартовому матчі групового етапу "Київ-Баскет" обіграв "Трефл Сопот" - 69:68. Після цього вони перемогли "Хапоель" (86:78), "Трефл Сопот" (66:65) і програли "Рильскі Спортист" (80:96). У п'ятому турі поступились ізраїльському "Хапоелю Ейлату" (86:78).
За підсумками шістьох турів українська команда зайняла першу позицію групи B і вийшла в наступний раунд турніру.
Кубок ФІБА
17 листопада
6-й тур
"Київ-Баскет" (Україна) - "Рильскі" (Болгарія) 84:62 (23:13, 18:8, 26:17, 17:24)
- 21 жовтня у другому матчі групового раунду Кубку ФІБА український "Київ-Баскет" здобув впевнену перемогу над ізраїльським "Хапоелем".
- 10 листопада у п'ятому турі "Київ-Баскет" програв "Хапоелю".
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