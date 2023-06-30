Черговий фейк роспропаганди прокоментував Центр протидії дезінформації.

Так, удень 30 червня Захарова написала в Telegram: "У Києві встановили додаткові пристрої для вимірювання радіації, повідомила міська влада. Днями у низці регіонів України розпочалися навчання на випадок аварії на ЗАЕС. Київська влада готується вчинити черговий теракт!".

У ЦПД зазначили, що Росія звинувачує Україну в тому, що, ймовірно, хоче зробити сама.

"Звинувачуючи Україну, злочинна влада Кремля готує собі інфоалібі перед черговим терактом, про який повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України", - наголошує Центр протидії дезінформації.

Що відомо про нові датчики радіації в Києві

КМДА повідомила про встановлення додаткових датчиків вимірювання радіації у Голосіївському та Святошинському районах столиці.

Місцева влада зазначила, що додаткові пристрої встановили коштом меценатів без залучення грошей із бюджету.

"Наразі у столиці працює сім таких датчиків, які в реальному часі передають інформацію в застосунок Київ Цифровий (розділ моніторингу якості повітря). Користувач може переглянути адреси встановлених датчиків, а також рівень радіації, зафіксований на кожному з них", - повідомили в КМДА.

Ситуація на ЗАЕС

Росіяни окупували Запорізьку АЕС наприкінці лютого 2022 року. Відтоді там постійно перебуває особовий склад і військова техніка, яку загарбники зберігають у машинних залах і час від часу виводять на позиції для обстрілу територій Нікопольського району Дніпропетровської області, розташованих по той бік Каховського водосховища.

На станції працює моніторингова місія МАГАТЕ, яка має стежити за тим, аби АЕС не використовували як військову базу, не атакували станцію та не вели вогонь з неї, а також не переривали зовнішні джерела електропостачання. Однак знеструмлення на АЕС відбуваються постійно. Ще з минулого року окупанти почали завозити на ЗАЕС вибухівку.

Про те, що росіяни розмістили в приміщенні турбінного відділення четвертого енергоблока окупованої Запорізької АЕС вибухівку, стало відомо в травні 2023 року. Також окупанти майже повністю знищили систему аварійної готовності й реагування на атомній станції.

22 червня гендиректор МАГАТЕ Гроссі після відвідин ЗАЕС сказав, що обстановка там є вкрай нестабільною. Цього ж дня президент Володимир Зеленський заявив, що розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на тимчасово окупованій ЗАЕС, який спричинить викид радіації.

Начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що Росія завершила підготовку до теракту на Запорізькій атомній електростанції.

29 червня в чотирьох областях України провели масштабні навчання на випадок теракту на ЗАЕС.