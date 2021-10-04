Київ має ризики щодо потрапляння у "помаранчеву" зону карантину, - Рубан
У Києві існує ризик потрапляння до "помаранчевої" карантинної зони
Про це повідомив очільник Головного управління Держпродпотребслужби в Києві Олег Рубан в коментарі РБК-Україна.
За його словами, наразі в Києві приймаються усі необхідні заходи, щоб запобігти посиленню карантину.
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Проте, порушення питання щодо переходу до "помаранчевої" зони залежатиме від рівня вакцинації та інших індикаторів.
"Що стосується "помаранчевої" зони, це прогнозована ситуація і, дійсно, Київ має ризики потрапляння до "помаранчевої" зони, але сьогодні таких індикаторів ще немає. Усі заходи приймаються щодо посилення вакцинації усіх категорій населення вісімнадцять плюс по усім сферам бізнесу", - наголосив Рубан.
- За добу 3 жовтня в Україні зафіксовано 4 821 новий підтверджений випадок COVID-19 (з них дітей – 448, медпрацівників – 50).
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