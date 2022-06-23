Київрада ухвалила рішення про облаштування укриттів у тих закладах освіти Києва, де їх нема
Київрада 23 червня схвалила рішення про створення найпростіших укриттів у тих дитсадках і школах столиці, де їх немає
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в телеграмі.
"Сьогодні Київрада схвалила рішення, що дозволить розпочати процес влаштування найпростіших укриттів у тих закладах освіти столиці, де укриттів немає", - зауважив він.
За словами Віталія Кличка, міськарада має відремонтувати, забезпечити всім необхідним укриття в комунальних школах і дитсадках Києва, де вони відсутні.
"Адже війна триває, залишається загроза ракетних обстрілів столиці. І ми повинні створити безпечні умови та захистити наших дітей, вчителів та загалом киян", - наголосив мер.
- 7 червня Андрій Вітренко заявив, що новий навчальний рік в Україні розпочнеться 1 вересня, а школярі навчатимуться офлайн.
- 12 червня він повідомив, що офлайн навчатимуться лише в тих регіонах, де даватиме змогу безпекова ситуація.
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