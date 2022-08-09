Про це інформує Державна митна служба України.

На адресу київського підприємства відправили чотири партії з 86 тоннами листового скла з Європи. Під час перевірки митники виявили, що за документами та маркуванням товар нібито вироблено у Польщі, утім у кожній з цих партій по кілька пакувань з іншим маркуванням: "Раніше на адресу цього ж отримувача здійснювалося постачання з території Російської Федерації".



Крім того, інспектори помітили, що на решті ящиків, поряд з маркуванням польського виробника є ознаки видалення попереднього стікерування.



Після звернення до польської компанії, яка згідно з документами виробляє це скло, митники отримали відповідь: "Польський виробник запевнив, що дані товари ним не вироблялися і не відправлялися, а свою продукцію маркують в інший спосіб".



За даним фактом складений протокол, а скло - вилучено до рішення суду.

ДБР повідомило про підозру трьом митникам, які "не помічали" підміни під час розмитнення товару й допомогли зловмисникам ухилитися від сплати акцизу.

Депутату Херсонської обларади й "очільнику" окупаційної митниці області заочно оголосили підозру в держзраді.

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