Київська митниця викрила спробу ввезення 86 тонн російського скла під виглядом польського
Столичному підприємству намагалися доправили з Європи 86 тонн російського скла під виглядом польського
Про це інформує Державна митна служба України.
На адресу київського підприємства відправили чотири партії з 86 тоннами листового скла з Європи. Під час перевірки митники виявили, що за документами та маркуванням товар нібито вироблено у Польщі, утім у кожній з цих партій по кілька пакувань з іншим маркуванням: "Раніше на адресу цього ж отримувача здійснювалося постачання з території Російської Федерації".
Крім того, інспектори помітили, що на решті ящиків, поряд з маркуванням польського виробника є ознаки видалення попереднього стікерування.
Після звернення до польської компанії, яка згідно з документами виробляє це скло, митники отримали відповідь: "Польський виробник запевнив, що дані товари ним не вироблялися і не відправлялися, а свою продукцію маркують в інший спосіб".
За даним фактом складений протокол, а скло - вилучено до рішення суду.
- ДБР повідомило про підозру трьом митникам, які "не помічали" підміни під час розмитнення товару й допомогли зловмисникам ухилитися від сплати акцизу.
- Депутату Херсонської обларади й "очільнику" окупаційної митниці області заочно оголосили підозру в держзраді.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.54
Купівля 38.54Продаж 39.55
-
EUR
Купівля 38.92Продаж 40.06
- Актуальне
- Важливе