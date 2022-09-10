Київський бульвар Дружби народів пропонують перейменувати на пошану королеви Єлизавети
Вийшла нова петиція №11177, щодо перейменування площі героїв ВВВ та бульвар Дружби народів на пошану королеви Єлизавети II
Про це повідомили на сайті Київської міської ради.
"Пропоную перйменувати площу героїв ВВВ та бульвар Дружби народів на площу та бульвар імені Єлизавети другої, померлої королеви Великобританії! Великобританія є нашим стратегічним партнером! Королева Єлизавета друга докладала чимало зусиль, підтримуючи Україну! Саме тому я пропоную увіковчити її ім'я в Києві та інших містах України!", - йдеться у повідомленні.
- Київрада 8 вересня перейменувала вулицю Волгоградської на честь активіста Романа Ратушного, загиблого на війні, а Московську - на Князів Острозьких.
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