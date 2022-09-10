Про це повідомили на сайті Київської міської ради.

"Пропоную перйменувати площу героїв ВВВ та бульвар Дружби народів на площу та бульвар імені Єлизавети другої, померлої королеви Великобританії! Великобританія є нашим стратегічним партнером! Королева Єлизавета друга докладала чимало зусиль, підтримуючи Україну! Саме тому я пропоную увіковчити її ім'я в Києві та інших містах України!", - йдеться у повідомленні.

Київрада 8 вересня перейменувала вулицю Волгоградської на честь активіста Романа Ратушного, загиблого на війні, а Московську - на Князів Острозьких.

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