Київську ГЕС ззовні дуже складно зруйнувати, - перший заступник голови КМДА
Київська влада робить кроки, пов'язані з можливими інцидентами з Київською гідроелектростанцією та греблею, - навчання та наради з фахівцями
Про це в ефірі Еспресо заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.
"Все, що залежить від нас в частині підготовки реакції на ті чи інші події, - ми відповідним чином до них готуємося. Проводимо відповідні навчання і наради з відповідними фахівцями. Я б не хотів сіяти паніку - гідроспоруда у Вишгороді є надзвичайно укріпленою, її ззовні досить складно зруйнувати. Ситуація останнього тижня з Новокаховською греблею говорить про те, що нам потрібно бути готовим до всього. Ми відповідним чином певні кроки для цього робимо", - розповів він.
- У вівторок, 6 червня, російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, внаслідок чого її повністю зруйновано.
- У МВС України повідомили про початок евакуації цивільного населення із потенційних зон затоплення на правобережжі річки Дніпро, а саме: села Миколаївка, Ольгівка, Львове, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Придніпровське, Садове та частково місто Херсон - острів Корабель.
- Станом на вечір 11 травня середній рівень води на Херсонщині впав до позначки 3,93 метра, показник продовжує зменшуватися.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.79
Купівля 36.79Продаж 37.35
-
EUR
Купівля 39.69Продаж 40.5
- Актуальне
- Важливе