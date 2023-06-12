Про це в ефірі Еспресо заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

"Все, що залежить від нас в частині підготовки реакції на ті чи інші події, - ми відповідним чином до них готуємося. Проводимо відповідні навчання і наради з відповідними фахівцями. Я б не хотів сіяти паніку - гідроспоруда у Вишгороді є надзвичайно укріпленою, її ззовні досить складно зруйнувати. Ситуація останнього тижня з Новокаховською греблею говорить про те, що нам потрібно бути готовим до всього. Ми відповідним чином певні кроки для цього робимо", - розповів він.