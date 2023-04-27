Кількість постраждалих дітей унаслідок воєнних дій в Україні збільшилася до 951
Станом на ранок 27 квітня унаслідок воєнних дій російських військових в Україні постраждало щонайменше 951 дитина, 470 зазнали поранень
Про це інформує Офіс генерального прокурора.
"Станом на ранок 27 квітня 2023 року більше ніж 1421 дитина постраждала в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 470 дітей загинуло та понад 951 отримали поранення різного ступеню тяжкості", - пише відомство.
Уночі, 27 квітня, внаслідок обстрілу ворогом міста Миколаїв поранено двох 8-річних дівчаток.
Найбільше постраждало дітей на Донеччині - 452, на Харківщині - 275, Київщині - 127, Херсонщині - 94, а також у Запорізькій області - 89, Миколаївській - 88, Чернігівській - 68, Луганській - 66 та Дніпропетровській - 66.
Повідомляється, що ці дані не остаточні, адже триває робота з встановлення даних у місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
- В ЄС сподіваються на відкриття міжнародного Центру з розслідування злочину агресії РФ проти України до кінця червня.
- Від 24 лютого 2022 року до 26 квітня 2023 року в Україні від рук росіян загинуло щонайменше 10 тисяч мирних жителів, понад 13 тисяч зазнали уражень різного ступеня тяжкості.
- Російські окупанти в ніч на 27 квітня здійснили ракетну атаку "калібрами" з Чорного моря по Миколаєву, пошкоджені будинки, є жертви та постраждалі.
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