Про це інформує Офіс генерального прокурора.

"Станом на ранок 27 квітня 2023 року більше ніж 1421 дитина постраждала в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 470 дітей загинуло та понад 951 отримали поранення різного ступеню тяжкості", - пише відомство.

Уночі, 27 квітня, внаслідок обстрілу ворогом міста Миколаїв поранено двох 8-річних дівчаток.

Найбільше постраждало дітей на Донеччині - 452, на Харківщині - 275, Київщині - 127, Херсонщині - 94, а також у Запорізькій області - 89, Миколаївській - 88, Чернігівській - 68, Луганській - 66 та Дніпропетровській - 66.

Повідомляється, що ці дані не остаточні, адже триває робота з встановлення даних у місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.