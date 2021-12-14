Кількість жертв торнадо в Кентуккі зросла до 74 осіб

Про це повідомляє Reuters.



Як повідомлялося у суботу, 11 грудня, потужні торнадо у штаті Кентуккі спричинили одні з найгірших руйнувань в історії штату.



У понеділок, 13 грудня, губернатор Кентуккі Енді Бешир заявив, що кількість загиблих збільшилась до 74 і, ймовірно, зросте, оскільки 109 людей вважаються зниклими безвісти.



Серед загиблих щонайменше шестеро дітей.



Також смертельне торнадо повністю зруйнувало приміщення свічкової фабрики, де під час природної катастрофи знаходилося понад 100 людей. Представник компанії сказав, що на фабриці знайшли вісім загиблих.



За словами чиновників, близько 28 тис. будинків і підприємств Кентуккі все ще позбавлені електроенергії, а тисяча будівель пошкоджені або зруйновані.



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