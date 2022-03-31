Кількість жертв унаслідок влучання ракети в будівлю Миколаївської ОВА зросла до 20, - ДСНС

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Миколаївській області.

"Станом на 13:00 31 березня після влучання ворожої ракети в будівлю облдержадміністрації загинуло 20 людей (рятувальниками з-під завалів вилучено 19 тіл та 1 людина померла у реанімації). Роботи тривають", - написали рятувальники.

Нагадаємо, що окупанти зранку 29 березня влучили в будинок у Миколаєві, ворог поцілив в будівлю облдержадміністрації. Під руїнами Миколаївської ОВА знайшли загиблих та поранених. "Му*аки рідкісні - дочекалися, поки люди вийдуть на роботу, вдарили в житловий будинок", - написав голова ОДА Віталій Кім. Вчора, 30 березня, станом на обід загальна кількість загиблих становила 15 осіб.

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