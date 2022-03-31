Кількість жертв унаслідок влучання ракети в будівлю Миколаївської ОВА зросла до 20, - ДСНС
Рятувальник продовжують розбирати завали та знаходити мертвих людей унаслідок влучання ракети в будівлю Миколаївської ОВА
Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Миколаївській області.
"Станом на 13:00 31 березня після влучання ворожої ракети в будівлю облдержадміністрації загинуло 20 людей (рятувальниками з-під завалів вилучено 19 тіл та 1 людина померла у реанімації). Роботи тривають", - написали рятувальники.
- Нагадаємо, що окупанти зранку 29 березня влучили в будинок у Миколаєві, ворог поцілив в будівлю облдержадміністрації. Під руїнами Миколаївської ОВА знайшли загиблих та поранених. "Му*аки рідкісні - дочекалися, поки люди вийдуть на роботу, вдарили в житловий будинок", - написав голова ОДА Віталій Кім. Вчора, 30 березня, станом на обід загальна кількість загиблих становила 15 осіб.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.68
-
EUR
Купівля 32.52Продаж 33.12
- Актуальне
- Важливе