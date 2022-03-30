Число загиблих від атаки по Миколаївський ОДА сягнуло 14 людей, 36 осіб постраждали, - ДСНС

Про це повідомило Суспільне Миколаїв з посиланням на ДСНС Миколаївської області.

"Уточнення від ДСНС: загиблих під завалами – 13. Ще одна людина померла в реанімації лікарні швидкої медичної допомоги. Станом на 10:20 загальна кількість загиблих 14. Постраждалих – 36", – йдеться у повідомленні.

Рятувальники працюють позмінно, на місці перебуває 8 одиниць техніки та 38 співробітників ДСНС.

Нагадаємо, що окупанти зранку 29 березня влучили в будинок у Миколаєві, ворог поцілив в будівлю облдержадміністрації. Під руїнами Миколаївської ОВА знайшли загиблих та поранених

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