Число загиблих від атаки по Миколаївський ОДА сягнуло 14 людей, 36 осіб постраждали, - ДСНС
У Миколаєві продовжують розбирати завали і знаходити постраждалих від ракетного удару, якого вчора, 29 березня, завдали окупанти по будівлі ОДА
Про це повідомило Суспільне Миколаїв з посиланням на ДСНС Миколаївської області.
"Уточнення від ДСНС: загиблих під завалами – 13. Ще одна людина померла в реанімації лікарні швидкої медичної допомоги. Станом на 10:20 загальна кількість загиблих 14. Постраждалих – 36", – йдеться у повідомленні.
Рятувальники працюють позмінно, на місці перебуває 8 одиниць техніки та 38 співробітників ДСНС.
- Нагадаємо, що окупанти зранку 29 березня влучили в будинок у Миколаєві, ворог поцілив в будівлю облдержадміністрації. Під руїнами Миколаївської ОВА знайшли загиблих та поранених
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