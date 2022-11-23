Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Наразі змогли відновити 10мВт генерації. Включаємо послідовно критичну інфраструктуру. Повинно вистачити на центр Миколаєва, якщо економно. Це перший крок. Заощаджуйте", - написав Кім.

Одразу після цього голова ОВА додав, що у Миколаївській міській лікарні швидкої медичної допомоги вже з'явилась електроенергія.

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