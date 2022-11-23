Кім заявив, що у Миколаєві вдалось відновити 10 мВт генерації. Повинно вистачити на центр міста
Станом на 16:17, 23 листопада, комунальники відновили у Миколаєві 10 мВт генерації електроенергії
Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
"Наразі змогли відновити 10мВт генерації. Включаємо послідовно критичну інфраструктуру. Повинно вистачити на центр Миколаєва, якщо економно. Це перший крок. Заощаджуйте", - написав Кім.
Одразу після цього голова ОВА додав, що у Миколаївській міській лікарні швидкої медичної допомоги вже з'явилась електроенергія.
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