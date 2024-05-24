Актор фільмів Marvel Кріс Гемсворт отримав зірку на Голлівудській алеї слави
Австралійський актор Кріс Гемсворт, найбільш відомий роллю Тора у супергеройських фільмах Marvel, тепер має свою зірку на алеї слави в Лос-Анджелесі за досягнення в кіноіндустрії
Про це повідомляє Daily Mail.
Австралійський актор Кріс Гемсворт разом з дружиною, іспанською акторкою Ельзою Патакі та трьома дітьми 23 травня відвідав урочисте відкриття іменної зірки на Голлівудській алеї слави. Ця зірка відзначила вагомий внесок актора в кіно.
Сертифікат про отримання відзнаки, позуючи для фотографів, тримав один з синів-близнюків Кріса.
Фото: GettyImages
Голлівудська алея слави — це всесвітньо визнана тротуарна атракція у Лос-Анджелесі, на якій вмонтовані зірки з іменами знаменитостей, яких відзначають за їхні досягнення в індустрії розваг. На цій алеї розміщують зірки не лише американських акторів. Так, іменними зірками були відзначені й інші актори Австралії та Нової Зеландії - Ніколь Кідман, Ерік Бана, Рассел Кроу, Кейт Бланшетт і Саймон Бейкер.
"Ми пишаємося тим, що відзначили Гемсворта заслуженою зіркою. Кріс відомий своїми чудовими ролями, які підкорили глядачів у всьому світі", - йдеться в заяві організації.
Вони зауважили, що додали "ще одного талановитого австралійця" до знакової алеї слави".
У 2022 році виконавець ролі Тора взяв участь у новому документальному серіалі National Geographic "Limitless" про подолання природного занепаду, який приходить разом зі старінням. Під час зйомок Гемсворт пройшов низку генетичних тестів, в наслідок чого у ДНК актора виявили дві копії гена APOE4: одну від матері, іншу - від батька, - які пов’язують із підвищеним ризиком хвороби Альцгеймера. Лікар документального серіалу Аттіа каже, що це підвищує ймовірність розвитку хвороби Альцгеймера в майбутньому у вісім-десять разів.
Через ризики хвороби Альцгеймера він став менше зніматись у кіно. Гемсворт запевнив, що не завершує роботу в кіно, а лише сповільнюється, щоб більше часу приділяти родині.
Кріс Гемсворт знявся у фільмах "Тор", "Месники", "Люди в чорному: Інтернешнл", "Ідеальна втеча", "Хакер" та багатьох інших. Найновітніший фільм за його участі - "Фуріоза: Шалений Макс. Сага" - приквел фільму "Шалений Макс: Дорога гніву", що вийшов в український прокат 23 травня. У цьому фільмі 15-хвилинну бойову сцену знімали 78 днів.
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