Актор Костишин, який нині в ЗСУ, розповів про зйомки в російському серіалі "Повернення Мухтара"

Про це він розповів в інтервʼю OBOZ.UA.

Український актор Костянтин Костишин, який знімався у низці російських серіалів, зокрема у "Поверненні Мухтара" та "Дев'ять життів Нестора Махна", з минулого року служить у лавах ЗСУ. Він поділився, що знімався в Росії у "Поверненні Мухтара" 10 років, але після анексії Криму вирішив покинути проєкт.

Костишин зізнався, що за роки зйомок здружився у Росії з усіма членами команди.

"Так, з усіма товаришували. І з моєю партнеркою Оксаною Сташенко, яка потім виявилася самі знаєте, ким, – теж. Вона навіть до нас у гості додому приїжджала. Чи відчував я, що Оксана з часом буде розповідати такі нісенітниці про Україну? Я зрозумів, яка вона насправді, трошки пізніше", - поділився актор.

Він уточнив, що впродовж років на знімальному майданчику про політику майже не розмовляли. Однак його російські колеги у 2013-му не приховували, що голосували за Володимира Путіна, а він — що підтримував Євромайдан. Коли він дізнався про анексію Криму Росією, саме перебував у гримерці.

"І я чую, що Оксана Сташенко, яку якраз гримують, невдоволено щось обговорює і згадує моє прізвище. Костишин – те і се… Я і закляк на місці. Кажу Льоші (російський актор Олексій Моїсеєв, - ред.): "Вона жартує?". Він: "Здається, ні". А її продовжує нести, навіть коли побачила мене. Щось типу, що ми без них ніхто… "Ми вам гроші даємо, тому серіал цей знімається. За які кошти ти побудував будинок?" – отаке почалося. Я побудував житло за ті гроші, що заробив. Я не отримував їх просто так – мені не дали, не принесли, не подарували. Я заробив. І отримував за роботу, до речі, набагато менше, ніж російські актори. Отаке їй сказав. І додав: "І російські продюсери в Києві знімають тому, що вигідно – дешевше". З того часу ми з нею перестали спілкуватися", - пригадав актор.

Згодом у Костишина зіпсувалися стосунки і з Моїсеєвим.

"Потім мені розповідали, що продюсери просили акторів: "Поговоріть із Костишиним та Сташенко, бо їм любов грати, а там видно, що стосунки не дуже". Згодом була перерва в зйомках, вже не пам'ятаю чому. Я повернувся до Києва. І через деякий час дзвонять: "Продовжуємо знімати". Я зателефонував продюсеру, сказав, що не вважаю доречним свою участь у цьому проєкті через те, що відбувається з моєю країною. І потім, щоб це не залишалося лише на словах, написав ще текстово, здається, у вайбері. Мені відповіли, що, мовляв, усе розуміють. На цьому ми і розійшлися. "Мухтар" для мене скінчився", - підсумував Костишин.