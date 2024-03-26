Бадоєв обурився, що його фільм "Довга Доба" не номінували на "Золоту дзиґу"

Думками режисер поділився в Instagram.

25 березня "Золота Дзиґа" оприлюднила довгий список фільмів-претендентів на восьму національну кінопремію. У конкурсі взяли участь 50 робіт, зокрема 12 повнометражних документальних стрічок.

У лонглисті опинилися, зокрема, оскароносний фільм Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі", фільм Корнія Грицюка "Євродонбас", який досліджує європейську ідентичність промислового Донбасу, "Залізні метелики" Романа Любого, присвячений розслідуванню авіакатастрофи боїнга рейсу MH-17, який збила Росія над окупованою територією Донецької області, та інші.

Режисер Алан Бадоєв звернув увагу на те, що в списку номінантів відсутня стрічка "Довга Доба", створена ним у співпраці з каналом "1+1 Україна". Він поділився, що в пояснювальному листі наглядова рада національної премії пояснила, що причиною цього стало те, що "Довга Доба" не мала комерційного прокату і не брала участі в міжнародних фестивалях.

Режисер не погоджується з таким рішенням, адже в країні "триває третій рік повномасштабна війна, де люди максимально заохочують спільноту до благодійності, до визначення важливості соціальної місії, спрямовуючи всі процеси на допомогу нашим захисникам".

"Своє запитання я адресую оргкомітету "Золотої дзиґи", тим, хто разом зі своєю країною має бути готовим до змін і руху вперед. Чи не вважаєте ви, що надійшов саме той момент доцільності менш формального підходу у відборі кінострічок та їхній відповідності духу часу, в якому ми живемо? І який набагато гнучкіший, аніж здається на перший погляд", - написав Бадоєв.

Він додав, що його фільм вийшов у прокат з благодійними показами, зібравши 2 млн грн на допомогу тяжкопораненим військовим. Після цього стрічку було показано в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, зараз, за словами Бадоєва, "Довга Доба" перебуває в прокаті європейських країн, готуючись до показів у США.

Виконавча директорка кіноакадемії Анна Мачух у коментарі до допису зазначила, що кінопремія "Золота Дзиґа" не фестиваль, а кінопремія, яка має певні правила.

"Правила формувались з урахуванням міжнародних стандартів та воєнного часу. Ми внесли правку про те, що фільму досить участі в конкурсній програмі поважного кінофестивалю (від 5 років існування), чого раніше не було. Фільм не був на такому фестивалі представлений, не був у прокаті. На кінопреміях оцінюють фільми, які побачили багато глядачів, це фінальна стадія глядацького шляху для фільму", - зауважила Мачух.

Стрічка "Довга доба" стала переможцем кінофестивалю Cinema for Victory, який відзначає фільми, зняті під час війни Росії в Україні.